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Как установить iOS 15 на свой iPhone: инструкция

Как установить iOS 15 на свой iPhone: инструкция
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Содержание
  1. Настроить сводку уведомлений
  2. Настроить оповещения о том, что устройство не используется
  3. Убедитесь, что включено iCloud Private Relay
  4. Настройка режимов фокусировки
  5. Установить контакт для восстановления
  6. Включить защиту конфиденциальности почты
  7. Выберите свой макет Safari
  8. Настроить собственный домен электронной почты
  9. Добавьте коды двухфакторной аутентификации к паролям

Apple выпустила новые обновления iOS 15 и iPadOS 15 для всех пользователей, и есть десятки новых функций, о которых стоит узнать. Некоторые из этих параметров необходимо включить или настроить, поэтому мы создали удобное руководство по началу работы с iOS 15 — как установить iOS 15, а затем настроить все функции.

Настроить сводку уведомлений

Если вы устали получать бесконечные уведомления в течение всего дня, функция Сводка уведомлений — это функция, которую вы захотите использовать. Вы можете настроить массовую доставку уведомлений всего несколько раз в день, что идеально подходит для сокращения спама в уведомлениях.

Это идеально подходит для уведомлений, которые вам не обязательно сразу видеть, таких, как оповещения о новых телешоу или Apple News, и вы можете настроить его для каждого приложения. Не беспокойтесь о пропущенных критических предупреждениях, которые вам нужно увидеть прямо сейчас — Apple имеет встроенную функцию «Чувствительность ко времени», которая работает с уведомлениями календаря, предупреждениями о поездках, сообщениями и т. д.

Сводку уведомлений можно настроить, перейдя в параметр «Уведомления» в приложении «Настройки», нажав «Сводка уведомлений» и следуя инструкциям по установке времени и выбору приложений.

Настроить оповещения о том, что устройство не используется

IOS 15‌ представляет долгожданную функцию, которая может сообщить вам, если вы оставили устройство. Например, если вы находитесь в кафе с MacBook и iPhone и выходите на улицу без MacBook, ваш iPhone может послать вам эхо-запрос, чтобы вы знали, что вашего устройства нет с вами.

Этот параметр можно включить для всех ваших устройств Apple, от Mac до AirPods и iPhone, он также работает с AirTags и аксессуарами с функцией Find My.

Чтобы настроить его, перейдите в приложение «Найти меня» , нажмите на устройство, о котором вы хотите получать уведомления, если вы его оставите, а затем нажмите на опцию «Уведомлять, когда оставили позади». Оттуда включите его.

Вы можете настроить исключения, чтобы не получать оповещения, если вы оставите свои вещи дома или на работе. Имейте в виду, что этот параметр работает с большинством устройств, но некоторые старые устройства не поддерживаются.

Убедитесь, что включено iCloud Private Relay

Если у вас есть платный план iCloud, этот план теперь называется «iCloud‌ +», который имеет ряд преимуществ, включая iCloud Private Relay.

ICloud Private Relay убеждается трафик Safari и другой незашифрованный трафик оставляя iPhone, IPad или Mac зашифрована и использует два отдельных интернет — реле так , что компании не могут использовать личную информацию, как IP — адрес, и просмотр активности создать подробный профиль о вас.

Он скрывает ваш IP-адрес и ваше местоположение, чтобы ваш просмотр веб-страниц был более конфиденциальным, и большинство людей захотят использовать эту функцию. Чтобы убедиться, что он включен , откройте приложение «Настройки», нажмите на изображение своего профиля и выберите «iCloud». Оттуда нажмите на «Частное реле» и включите его.

Настройка режимов фокусировки

Если вы часто отвлекаетесь на входящие уведомления и ненужные приложения, когда пытаетесь поработать или расслабиться дома, Focus — это функция, которую вы захотите настроить прямо сейчас.

Режим фокусировки – это, по сути, более настраиваемая версия режима «Не беспокоить». Вы можете создавать фокусы для таких действий, как работа, чтение, упражнения или времяпрепровождение с семьей, блокируя приложения и контент, которые вы не хотите видеть в эти периоды.

Например, если вы на работе, вы можете убедиться, что не получаете уведомлений из социальных сетей, а если вы дома, вы можете запретить себе видеть рабочие уведомления. Вы можете установить фокус для любого действия, которое хотите, и настроить его так, чтобы получать уведомления только от определенного количества приложений.

Вы также можете скрыть приложения с главного экрана при создании фокуса, что также делает его полезным для удаления отвлекающих приложений.

Доступ к фокусу можно получить , открыв приложение «Настройки» и нажав на опцию «Фокус». Оттуда выполните действия по настройке, чтобы начать работу.

Подробнее в нашей статье — iOS 15: как создать фокус.

Установить контакт для восстановления

Потеря доступа к вашей учетной записи iCloud‌ может быть разрушительной, потому что она настолько заблокирована, что существует несколько способов вернуться к ней после того, как вы потеряете свой пароль.

Начиная с iOS 15, вы можете установить контакт для восстановления, т. Е. Доверенное лицо, которое может помочь вам сбросить пароль Apple ID и восстановить вашу учетную запись, если возникнет такая необходимость. Это также работает для потерянного пароля устройства.

Чтобы настроить восстановление учетной записи , откройте приложение «Настройки» и нажмите на свой профиль вверху. Оттуда нажмите «Пароль и безопасность», а затем нажмите «Восстановление учетной записи».

Нажмите «Добавить контакт для восстановления», а затем снова на экране, который объясняет эту функцию. Выполните аутентификацию с помощью Face ID, а затем выберите человека, который будет вашим контактом.

Обратите внимание, что для использования функции контакта для восстановления все ваши устройства должны быть обновлены до последних версий iOS, iPadOS и watchOS. Устройства, связанные с вашей учетной записью, на которых установлено не последнее программное обеспечение, не позволят включить эту функцию, и Apple сообщит вам, что их необходимо обновить.

Включить защиту конфиденциальности почты

Маркетинговые электронные письма, информационные бюллетени и некоторые почтовые клиенты используют невидимый пиксель отслеживания в сообщениях электронной почты, чтобы проверить, открыли ли вы электронное письмо, а в iOS 15 Apple прекращает эту практику с помощью защиты конфиденциальности почты.

защита конфиденциальности почты отключена

Защита конфиденциальности почты не позволяет отправителям электронной почты отслеживать, открывали ли вы электронное письмо, сколько раз вы его просматривали и пересылали ли вы его. Он также удаляет ваш IP-адрес и конкретное местоположение для дополнительной защиты.

Защиту конфиденциальности почты можно включить , открыв приложение «Настройки», нажав «Почта» и выбрав «Защита конфиденциальности». Включите «Защитить почтовую активность».

Обратите внимание, что «Защита активности почты» переопределяет предыдущие настройки «Скрыть IP-адрес» и «Блокировать весь удаленный контент», но, возможно, предлагает лучшую функциональность, поскольку позволяет просматривать весь контент, сохраняя при этом вашу личность и поведение при использовании электронной почты.

Выберите свой макет Safari

IOS 15 представляет новый макет Safari, который перемещает адресную строку и вкладки в нижнюю часть интерфейса Safari и добавляет новые параметры прозрачности.

ios 15 beta 6 вариантов сафари

Вы можете использовать этот новый внешний вид или отключить его для работы в Safari в стиле iOS 14. Чтобы изменить внешний вид Safari , откройте приложение «Настройки», нажмите «Safari» и прокрутите вниз до интерфейса «Вкладки».

Выбор «Панель вкладок» предоставит вам нижний интерфейс с новым дизайном, а выбор «Одна вкладка» оставит вас в стандартном стиле iOS 14 Safari. Вы также можете включить / выключить тонирование веб-сайта, с помощью этой функции, позволяющей панели вкладок сливаться с цветом фона веб-сайта.

Вы также можете изменить внешний вид Safari прямо в самом Safari, нажав кнопку «Aa» и выбрав «Показать верхнюю адресную строку» или «Показать нижнюю панель вкладок».

В Safari есть ряд других изменений, таких как группы вкладок и настраиваемая начальная страница, которую вы, возможно, захотите настроить, а более подробную информацию о Safari можно найти в нашем руководстве по Safari для iOS 15.

Настроить собственный домен электронной почты

С iOS 15‌, если у вас есть платный план хранения iCloud‌ +, вы можете персонализировать свои адреса электронной почты iCloud‌, используя собственное доменное имя.

Если у вас есть веб-сайт Appleseed.com, например, и вы хотите использовать eric@appleseed.com в качестве адреса электронной почты iCloud‌, это возможно. Apple все еще тестирует эту функцию, но для ее использования перейдите на сайт icloud.com .

Оттуда выберите «Настройки учетной записи», а затем выберите «Управление» в разделе «Пользовательский домен электронной почты», чтобы настроить его, вам нужно будет обновить записи вашего домена с помощью настроек Apple, поэтому требуется доступ к регистратору вашего домена.

Добавьте коды двухфакторной аутентификации к паролям

Многие веб-сайты используют двухфакторную аутентификацию в качестве дополнительной меры безопасности наряду с паролем, и обычно для двухфакторной аутентификации, которая не основана на номере телефона, требуется стороннее приложение, такое как Authy или Google Authenticator.

В iOS 15 этого больше нет, потому что Apple добавила параметр кода подтверждения в приложение «Пароль», поэтому вы можете создавать коды двухфакторной аутентификации и получать к ним доступ прямо на «iPhone» без необходимости использования другой службы.

В разделе «Пароли» приложения «Настройки» вы можете ввести любой пароль, а затем выбрать «Настроить код подтверждения …», чтобы двухфакторная аутентификация работала. IPhone может использовать ключ настройки или сканировать QR-код, как работает большинство приложений для аутентификации.

Если вы уже используете двухфакторную аутентификацию на нескольких веб-сайтах, будет сложно перенести все на Связку ключей ‌iCloud‌, но, возможно, это того стоит, потому что коды будут автоматически заполняться, когда вы используете устройство Apple, для более удобного использования. логины.

IOS 15
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