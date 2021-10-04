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Как переместить адресную строку поиска Safari в iOS 15 наверх?

iOS 15: как вернуться к исходному дизайну Safari
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На этапе бета-тестирования iOS 15 Apple добавила новый элемент дизайна Safari, который перемещает URL-адрес и интерфейс вкладок в нижнюю часть экрана, и это решение сразу вызвало споры среди пользователей iPhone.

Выслушав хор отзывов пользователей, которым не понравились изменения, Apple в конце концов добавила переключатель, который отправлял адресную строку в верхнюю часть экрана «iPhone», а не в нижнюю часть, что позволило пользователям вернуть Safari на более новую версию iOS 14. хотели бы получить опыт, если бы захотели.

Если вы не можете продолжить работу с адресной строкой в ​​нижней части экрана и предпочитаете, чтобы она находилась в исходном положении вверху, как это было в iOS 14, выполните следующие действия.

  1. Запустите Safari на своем «iPhone».
  2. Коснитесь значка «aA» в левой части адресной строки.
  3. Нажмите «Показать верхнюю адресную строку» во всплывающем меню. Как переместить адресную строку поиска Safari в iOS 15 наверх?

Вы также можете управлять этим изменением дизайна в Настройках -> Safari в разделе «Вкладки». Чтобы переместить строку URL-адреса в верхнюю часть интерфейса Safari, выберите «Одна вкладка» .

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