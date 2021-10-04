Главная » Руководства » iOS 15

iOS 15: Как настроить стартовую страницу и фон Safari

iOS 15: Как настроить стартовую страницу и фон Safari
На чтение 2 мин Просмотров 19 Опубликовано

Обновленная стартовая страница Safari в iOS 15, впервые представленная в macOS Big Sur , представляет собой универсальный магазин для всех ваших закладок, избранного, часто посещаемых сайтов, предложений Siri, вкладок iCloud, списка чтения и отчета о конфиденциальности.

На стартовой странице также есть несколько настраиваемых параметров, таких как возможность выбирать собственные обои для начальной страницы. Вы даже можете при желании синхронизировать внешний вид стартовой страницы на всех своих устройствах через «iCloud». Следующие шаги показывают, как сделать стартовую страницу Safari своей собственной.

  1. Запустите Safari на своем iPhone или iPad .
  2. Коснитесь значка открытых вкладок в правом нижнем углу интерфейса Safari.
  3. В представлении вкладок коснитесь значка + в нижнем левом углу, чтобы открыть новую вкладку. сафари
  4. Прокрутите вниз до нижней части стартовой страницы и нажмите кнопку « Изменить» .
  5. Чтобы синхронизировать настройки стартовой страницы с другими устройствами, связанными с тем же Apple ID , включите переключатель рядом с « Использовать стартовую страницу на всех устройствах» .
  6. Используйте переключатели для управления тем, что вы хотите отображать на стартовой странице. Доступны следующие варианты: «Избранное» , «Часто посещаемые» , «Доступные вам» , «Отчет о конфиденциальности» , «Предложения Siri» , «Список чтения» и «Вкладки iCloud» .
    Вы также можете включить параметр « Фоновое изображение» и выбрать один из существующих обоев iOS или выбрать свой собственный из фотографий, нажав большую кнопку « +» .
  7. Когда закончите, коснитесь X в правом верхнем углу карточки меню. сафари
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA