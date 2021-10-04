iOS 15: Как настроить стартовую страницу и фон Safari

Обновленная стартовая страница Safari в iOS 15, впервые представленная в macOS Big Sur , представляет собой универсальный магазин для всех ваших закладок, избранного, часто посещаемых сайтов, предложений Siri, вкладок iCloud, списка чтения и отчета о конфиденциальности.

На стартовой странице также есть несколько настраиваемых параметров, таких как возможность выбирать собственные обои для начальной страницы. Вы даже можете при желании синхронизировать внешний вид стартовой страницы на всех своих устройствах через «iCloud». Следующие шаги показывают, как сделать стартовую страницу Safari своей собственной.