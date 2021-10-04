iOS 15: Как настроить стартовую страницу и фон Safari

Обновленная стартовая страница Safari в iOS 15, впервые представленная в macOS Big Sur , представляет собой универсальный магазин для всех ваших закладок, избранного, часто посещаемых сайтов, предложений Siri, вкладок iCloud, списка чтения и отчета о конфиденциальности.
На стартовой странице также есть несколько настраиваемых параметров, таких как возможность выбирать собственные обои для начальной страницы. Вы даже можете при желании синхронизировать внешний вид стартовой страницы на всех своих устройствах через «iCloud». Следующие шаги показывают, как сделать стартовую страницу Safari своей собственной.
- Запустите Safari на своем iPhone или iPad .
- Коснитесь значка открытых вкладок в правом нижнем углу интерфейса Safari.
- В представлении вкладок коснитесь значка + в нижнем левом углу, чтобы открыть новую вкладку.
- Прокрутите вниз до нижней части стартовой страницы и нажмите кнопку « Изменить» .
- Чтобы синхронизировать настройки стартовой страницы с другими устройствами, связанными с тем же Apple ID , включите переключатель рядом с « Использовать стартовую страницу на всех устройствах» .
- Используйте переключатели для управления тем, что вы хотите отображать на стартовой странице. Доступны следующие варианты: «Избранное» , «Часто посещаемые» , «Доступные вам» , «Отчет о конфиденциальности» , «Предложения Siri» , «Список чтения» и «Вкладки iCloud» .
Вы также можете включить параметр « Фоновое изображение» и выбрать один из существующих обоев iOS или выбрать свой собственный из фотографий, нажав большую кнопку « +» .
- Когда закончите, коснитесь X в правом верхнем углу карточки меню.