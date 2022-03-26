Что нового в iOS 15.4

14 марта 2022 года Apple выпустила iOS 15.4 и iPadOS 15.4, четвертые крупные обновления для операционных систем iOS 15 и iPadOS 15 , которые впервые вышли в сентябре. iOS и iPadOS 15.4 — это огромные обновления, которые привносят в iPhone и iPad довольно много новых полезных функций.

Идентификация лица с маской

В iOS 15.4 теперь есть возможность разблокировать iPhone в маске без дополнительного оборудования, такого как Apple Watch. Apple предупреждает, что полная идентификация лица является более безопасным вариантом, но теперь доступна маска Face ID.

‌Face ID‌ с маской можно включить после обновления до iOS 15.4, и он предназначен для использования области вокруг ваших глаз в целях аутентификации. Он работает с очками, но не совместим с солнцезащитными очками, и вы должны смотреть на «iPhone», чтобы разблокировать его в маске.

Новые смайлики

Весенние обновления iOS часто приносят новые символы эмодзи, и iOS 15.4 не является исключением. В обновлении представлена ​​​​поддержка Emoji 14, добавлено 37 смайликов и 75 добавлений оттенков кожи, всего 112 новых символов.

Новые лица включают тающее лицо, приветствующее лицо, лицо с открытыми глазами и рукой, прикрывающей рот, лицо с выглядывающим глазом, лицо с диагональным ртом и лицо с пунктирной линией, а новые смайлики включают кусающие губы и пузыри.

Есть несколько новых смайликов рук, таких как сердечные руки, правая рука, левая рука, рука ладонью вниз, рука ладонью вверх, рука со скрещенными указательным и большим пальцами, указательный палец, указывающий на зрителя, а также обновление смайликов рукопожатия.

Гнездо с яйцами, пустое гнездо, рентген, костыль, горка для игровой площадки, колесо, спасательный круг, хамса, зеркальный шар, банка, удостоверение личности и низкий заряд батареи — это новые предметы, а растения и животные будут включать кораллы и лотосы. Что касается фэнтезийных персонажей, мы можем ожидать новых смайликов троллей, а яйца, бобы и жидкость для заливки составляют новые продукты питания.

Отключить уведомления для персональных автоматов в ярлыках

Для личных автоматизаций, настроенных в приложении «Ярлыки», есть новая опция «Уведомлять при запуске», которая позволяет включать и выключать уведомления для активированных ярлыков. С помощью этой опции вы можете не получать уведомления об активации ярлыка, что было невозможно в более ранних версиях ‌iOS 15‌.

Уведомлять при запуске отображается только при отключении параметра «Спрашивать перед запуском».

Приложение «Ярлыки» также поддерживает добавление, удаление или запрос тегов с помощью напоминаний.

Виджет карты Apple

Теперь в представлении «Сегодня» есть виджет Apple Card , который можно добавить на главный экран. Виджет «Apple Card» показывает ваш текущий баланс и ваши ежедневные расходы в разных категориях.

Примечания к связке ключей iCloud

Пользователи iCloud Keychain теперь могут добавлять примечания к любому вводу пароля, благодаря чему «iCloud‌ Keychain» больше соответствует другим параметрам хранения паролей, таким как 1Password.

На ‌iPhone‌ и ‌iPad‌ связка ключей ‌iCloud‌ доступна в приложении «Настройки» в разделе «Пароли».

Скрытие предупреждений о пароле в связке ключей iCloud

Apple предоставляет рекомендации по безопасности для слабых или скомпрометированных паролей, которые хранятся в «Связке ключей iCloud», но в некоторых ситуациях вы не сможете изменить эти пароли.

Если это так, в iOS 15.4 вы можете отклонить эти предупреждения , нажав кнопку «x» рядом с предупреждением. Это действие скроет рекомендацию по безопасности, чтобы она не отображалась в основном разделе «Пароли» приложения «Настройки».

Если вам нужно снова просмотреть предупреждение, его можно найти в разделе «Скрытые рекомендации по безопасности» в настройках пароля.

Анимация 120 Гц в сторонних приложениях на iPhone 13 Pro

После выхода моделей iPhone 13 Pro пользователи заметили, что сторонние приложения не отображают всю анимацию с полной частотой обновления ProMotion 120 Гц. Apple заявила, что существует ошибка Core Animation, которая будет исправлена ​​в будущем обновлении, и похоже, что iOS 15.4 является этим обновлением.

В iOS 15.4 все анимации в приложении будут отображаться с частотой 120 Гц для более плавного и удобного использования приложения.

Пользовательские домены электронной почты

iOS 15.4 расширяет поддержку функции пользовательского домена электронной почты, доступной для платных планов «iCloud‌+», добавляя возможность настроить собственный домен с помощью «iCloud‌ Mail» непосредственно на «iPhone».

Если вы перейдете в «Настройки»> « Apple ID »> «iCloud», «Почта iCloud» теперь доступна для нажатия и включает раздел для настройки пользовательского домена электронной почты.

SharePlay

В приложениях, поддерживающих SharePlay, теперь есть возможность активировать его прямо из листа общего доступа.

Настройка ТВ-приложений

В разделе «Телевизор» приложения «Настройки» в разделе «Настройки» теперь вы можете выбрать параметры «Неподвижный кадр» или «Афиша» для следующего дисплея в приложении. Стоп-кадр показывает неподвижные кадры из того, что вы смотрите, а «Постер-арт» показывает основные изображения заголовков для шоу или фильмов.

Вход на веб-сайт Passkey

Apple сообщает, что в обновлениях iOS 15.4 и iPadOS 15.4 добавлена ​​новая функция пароля, которая позволяет пользователям входить на веб-сайты и приложения, совместимые с ключом доступа, на Mac и «iPad», используя «iPhone» с сохраненным ключом доступа.

Это означает, что на веб-сайтах, допускающих аутентификацию с помощью «Face ID» или « Touch ID », вы можете пройти аутентификацию с помощью «iPhone» вместо ввода пароля.

Экстренный вызов

По умолчанию Emergency SOS теперь использует функцию вызова с удержанием для выполнения экстренного вызова. Чтобы инициировать экстренный вызов, нажмите и удерживайте боковую кнопку и кнопку регулировки громкости, пока не начнется обратный отсчет. После этого ‌iPhone‌ вызовет службы экстренной помощи.

Предыдущее пятикратное нажатие для инициирования вызова также по-прежнему доступно, но его необходимо включить в разделе «Экстренный вызов SOS» в приложении «Настройки».

Сведения о прививках в приложении «Здоровье»

Поддающиеся проверке медицинские записи теперь поддерживают добавление записей о прививках в формате цифрового сертификата ЕС о COVID в приложения «Здоровье» и «Кошелек», поэтому жители ЕС могут добавлять свои карты вакцинации в приложение «Кошелек» для быстрого доступа.

Нажмите, чтобы оплатить на iPhone

В iOS 15.4 добавлена ​​поддержка функции «Нажмите для оплаты на ‌iPhone‌», которая позволяет iPhone с поддержкой NFC принимать платежи через ‌Apple Pay‌, бесконтактные кредитные и дебетовые карты и другие цифровые кошельки, не требуя дополнительного оборудования.

Плата касанием на ‌iPhone‌ включена в iOS 15.4, но для этого требуется, чтобы сторонние поставщики добавили поддержку. Stripe объявила , что это будет первая платежная платформа, предлагающая Tap to Pay на ‌iPhone‌ бизнес-клиентам, включая пользователей Shopify. Apple Store в США также развернет поддержку этой функции в конце этого года.

Функция Tap to Pay работает с ‌iPhone‌ XS или новее и позволяет поддерживаемым приложениям iOS принимать платежи с ‌iPhone‌ на ‌iPhone‌. При оформлении заказа продавец может предложить покупателю держать свой ‌iPhone‌, Apple Watch, бесконтактную кредитную или дебетовую карту или другой цифровой кошелек рядом с ‌iPhone‌ продавца, чтобы совершить платеж через NFC. Как и в случае с «Apple Pay», эта функция поддерживает карты вознаграждения и возврат средств.

Переводы в Safari

Функция перевода в Safari теперь поддерживает итальянский и китайский (традиционный).

Apple News

Приложение Apple News обеспечивает улучшенное обнаружение аудиоконтента как в ленте «Сегодня», так и на вкладке «Аудио».

Фильтры подкастов

При просмотре шоу в вашей библиотеке вы можете фильтровать эпизоды по воспроизведенным, невоспроизведенным, загруженным или сохраненным. Также есть возможность перейти на любое шоу и отфильтровать для определенного сезона.

Офлайн-обновления Siri

Apple заявляет, что Siri может предоставлять информацию о времени и дате в автономном режиме на ‌iPhone‌ XS, ‌iPhone‌ XR, ‌iPhone 11‌ или новее.

Новый голос Siri

iOS 15.4 добавляет новый голос «Siri» для американских пользователей, который можно выбрать в приложении «Настройки», выбрав «Siri» и «Поиск», а затем выбрав «Голос Siri».

Apple в iOS 15.4 добавляет изменения AirTag для защиты от преследования , о которых было объявлено в феврале . При настройке AirTag или аксессуара «Найти меня» теперь появляется предупреждение о том, что устройство заблокировано для «Apple ID» и что использование его для отслеживания кого-либо без согласия является преступлением.

«Вы можете найти этот элемент с помощью сети «Найти меня», — говорится на экране настройки. «Использование этого предмета для отслеживания людей без их согласия является преступлением во многих регионах мира. Этот предмет предназначен для обнаружения жертвами и позволяет правоохранительным органам запрашивать идентифицирующую информацию о владельце».

Этим предупреждением Apple хочет дать понять тем, кто будет использовать AirTags и устройства, совместимые с Find My, от сторонних компаний в качестве инструментов преследования, что такой вариант использования является незаконным и влечет за собой уголовные последствия.

Apple также исправляет ошибку, которая вызывала путаницу в отношении нежелательного отслеживания. AirPods могут вызывать предупреждение «Предупреждение о неизвестном аксессуаре», которое некоторые люди интерпретируют как уведомление от AirTag. ‌‌‌AirTags‌‌‌ не может отображать сообщение «Обнаружен неизвестный аксессуар», которое вызвано AirPods Pro , AirPods Max , AirPods третьего поколения и, в некоторых случаях, сетевым аксессуаром ‌‌Find My‌‌.

Косметическое сканирование в обмен на трейд-ин

Код в iOS 15.4 предполагает, что Apple работает над функцией «косметического сканирования» , которая будет использоваться при торговле «iPhone». Косметическое сканирование, скорее всего, будет использоваться для проверки ‌iPhone‌ на наличие повреждений, таких как царапины и вмятины, чтобы обеспечить более точную оценку стоимости при обмене.

Лупа

По словам Apple, крупный план в лупе теперь может использовать сверхширокоугольную камеру на ‌iPhone 13 Pro‌ и ‌iPhone 13 Pro‌ Max, чтобы лучше выделять мелкие объекты.

Исправление ошибок

В это обновление также включено несколько исправлений ошибок, как указано ниже.

Клавиатура может вставлять точку между набранными цифрами

Виджеты новостей в представлении «Сегодня» могут не открывать статьи при нажатии

Фотографии и видео могут не синхронизироваться с медиатекой iCloud.

Функция «Специальные возможности экрана вслух» может неожиданно завершить работу в приложении «Книги».

Live Listen может не выключаться при отключении в Центре управления

Обновления только для iPad

Универсальное управление

В iPadOS 15.4 и macOS Monterey 12.3 реализована долгожданная функция универсального управления , которая позволяет использовать один курсор и клавиатуру для управления iPad и Mac, на которых выполнен вход в вашу учетную запись ‌iCloud‌.

Universal Control очень прост в использовании и включен по умолчанию после обновления до iPadOS 15.4 и ‌macOS Monterey‌ 12.3. Например, если у вас есть MacBook и ‌iPad‌, трекпад и клавиатуру MacBook также можно использовать прямо на дисплее ‌iPad‌.

Есть новые настройки для «Универсального управления» на «iPad» и Mac, а на «iPad» возможность включения или выключения его указана в разделе «Handoff & AirPlay» . Универсальное управление‌ предназначено только для Mac/‌iPad‌ и несовместимо с ‌iPhone‌.

Жесты в углу приложения iPadOS Notes

В разделе «Заметки» приложения «Настройки» на ‌iPad‌ появился новый раздел «Угловые жесты» в разделе «Быстрые заметки». В этом разделе вы можете выбрать функции для смахивания в левом и правом углу.

Варианты включают «Быстрая заметка» или «Снимок экрана», а также есть возможность отключить смахивание за угол.

Яркость клавиатуры

В iPadOS 15.4 появился новый параметр «Яркость клавиатуры», который можно добавить в Центр управления, чтобы вы могли регулировать яркость подключенной клавиатуры с подсветкой.

Он работает с клавиатурой Apple Magic Keyboard, но его необходимо добавить в Центр управления, выбрав «Настройки» > «Центр управления» и нажав кнопку «+» рядом с «Яркость клавиатуры».