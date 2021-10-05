Инструкция: Как бесплатно перейти с Windows 10 на Windows 11

Бесплатное обновление Microsoft до Windows 11 с Windows 10 уже распространяется. Microsoft начинает предлагать бесплатное обновление для новых устройств, которые все еще поставляются с Windows 10, прежде чем сделать ОС доступной для другого подходящего существующего оборудования.

Однако не каждый существующий компьютер под управлением Windows 10 сможет перейти на Windows 11. Для Windows 11 потребуются процессоры Intel 8-го поколения Coffee Lake или Zen 2 и выше, поддержка TPM 2.0 (Trusted Platform Module), 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища. Из-за этого миллионы ПК не могут официально перейти на Windows 11, хотя, если вам действительно нужна Windows 11, будут обходные пути, которые не поддерживаются .

Microsoft также постепенно развертывает Windows 11, поэтому бесплатное обновление будет предлагаться не для всех существующих ПК, которые еще официально поддерживаются. По словам Microsoft, все существующие и подходящие ПК должны получить обновление до Windows 11 к середине 2022 года.

Вот как получить Windows 11 сегодня, если у вас есть новый компьютер, который только что поставлялся с Windows 10, или устройство, на котором разрешено обновление до Windows 11.