10 бесплатных способов получить подписчиков в Instagram

Instagram – одна из крупнейших социальных сетей с 800 миллионами активных пользователей в месяц . Это может творить чудеса для вашего бизнеса, но чтобы зарабатывать деньги в Instagram, вам нужно сначала оптимизировать свою учетную запись (точно так же, как вам нужно оптимизировать свой веб-сайт для Google).

Эти десять простых шагов помогут вам привлечь больше подписчиков в Instagram для развития вашего онлайн-бизнеса.

Выберите информативное имя пользователя

Когда люди ищут в Instagram, они часто ищут по интересующей их теме.

Если в поле «Название» вы напишете только свой бренд или название магазина, целевая аудитория вряд ли вас найдет. Исключение: ваш бренд уже известен .

Название должно включать 2–3 ключевых слова, описывающих то, что вы продаете в Instagram. Используйте язык, на котором говорит ваша аудитория.

Например, кто-то, желающий найти компанию по изготовлению досок для серфинга ручной работы или изготовленных на заказ футболок, может ввести «доски для серфинга» или «рубашки». Чем больше вы сможете втиснуть в свое имя пользователя, тем легче людям будет вас найти.

Ваша биография в Instagram так же важна, как и ваше имя пользователя. Используйте оптимальные 150 символов в заголовке вашего профиля в ваших интересах. Объясните, кто вы, что вы предлагаете и почему люди должны следовать за вами.

Мы провели исследование для вас и точно узнали, как написать потрясающую биографию в Instagram.

5 быстрых советов для привлечения подписчиков при помощи инстаграм-биографии

Ссылка на веб-страницу продукта, специально написанную для пользователей Instagram. Когда пользователи видят вашу биографию, они могут сразу перейти к вашим продуктам.

Сделайте свою биографию короткой и приятной. Согласно нашим исследованиям, оптимальная длина биографии в Instagram составляла 150 символов.

Используйте смайлики, чтобы максимально эффективно использовать ограниченное пространство.

Используйте хэштеги экономно и только в том случае, если они фирменные.

Включите свой адрес электронной почты, чтобы клиенты могли связаться с вами любым удобным для них способом.

Используйте геотеги для повышения видимости

Иногда пользователи ищут фотографии по месту, поэтому по возможности добавляйте геотеги к вашим сообщениям.

Например, у вас есть физический магазин в торговом центре. Добавьте его геотег к фотографиям ваших товаров. Если вы делаете фотографии для новой коллекции одежды на улице, отметьте это конкретное место в городе. Случайные пользователи могут найти ваш профиль по геотегу и подписаться на вашу учетную запись Instagram.

Добавляйте #хештеги к каждому сообщению

Хештеги просты и бесплатны, но все же очень полезны, если вы хотите зарабатывать деньги в Instagram. Они работают двумя способами:

Чтобы получить больше подписчиков, которые ищут по хэштегам.

Чтобы быть в курсе того, что делают конкуренты и какие мероприятия вы, возможно, захотите посетить.

В пост в Instagram можно добавить до 30 хэштегов. Рекомендуемое число для одного сообщения — десять, и теги всегда должны быть актуальными. Instagram блокирует тех, кто часто использует неподходящие хэштеги.

Хэштеги Instagram — отличный ресурс, но используйте их экономно. Слишком большое количество хэштегов может отпугнуть клиента, который изначально интересовался вашим бизнесом. Согласно проведенному нами исследованию, 76% пользователей Instagram были разочарованы сообщениями, в которых было слишком много хэштегов.

Хештеги могут помочь вам всегда быть в курсе текущих событий. У местных уличных рынков или уличных ярмарок, которые вы хотите посетить, могут быть свои хэштеги, так что исследуйте их. Следуя таким хэштегам, вы можете отслеживать, что происходит в вашем сообществе, и решать, стоит ли вам участвовать или нет.

Следуйте хэштегам, которые могут вас вдохновить. Если вы продаете одежду для подростков, #youth может дать вам пару идей по содержанию, которые вы можете опубликовать в своем профиле. Также проверьте хэштеги конкурентов!

Попытайтесь попасть в топ лучших сообщений

Лучшие посты по тегам — это первые 9 постов, которые Instagram показывает в поиске. Быть там означает расширять охват и получать больше подписчиков в Instagram. Точный алгоритм, который Instagram использует для своей области верхних публикаций, остается секретом. Скорее всего, это зависит от вовлеченности поста (лайки, комментарии) и от того, насколько быстро ваш пост его получает.

Вот что нужно помнить о Топ-9 Instagram

Верхний пост не обязательно должен исходить от гигантского аккаунта. Например, в момент, когда был сделан снимок экрана выше, #veganfood Top-9 выглядел так: первый пост был из аккаунта с 19,2 тыс. подписчиков, второй — из профиля с 274 тыс. Подписчиков.

За популярные хэштеги конкуренция намного выше, поэтому у вас больше шансов попасть в топ-9, если у вас более крупная учетная запись. Это означает, что если у вас небольшая учетная запись, вам следует использовать более длинный хэштег формы. Выберите что-нибудь из того же семейства хэштегов, но с меньшим количеством результатов (скажем, не #veganfood, а #veganfoodlovers).

Чем популярнее хэштег (вы можете сказать, что он популярен, потому что он дает большее количество результатов), тем быстрее обновляется Топ-9. Это означает, что если вы выберете хэштег меньшего размера, вы можете быть в топе в течение 1-2 дней, но большой хэштег может принести вам только около 24 часов славы.

Вовлеченность много значит: публикуйте только те вещи, которые вызывают комментарии и лайки, и делайте это быстро: фотографии могут попасть в топ-9 в первые 24 часа публикации. Поэтому выберите время, когда, по вашему мнению, ваши подписчики наиболее активны.

Стремитесь получить релевантные и целевые хэштеги для вашего бизнеса. Например, большие общие хэштеги, такие как #life, не помогут вам продавать много корма для домашних животных, даже если вы попадете в топовые посты.

Как повысить вовлеченность вашего поста в Instagram

Есть небольшая хитрость, которую вы можете сделать, чтобы увеличить вовлеченность вашего поста в Instagram. После публикации фотографии просмотрите хэштеги, на которые вы подписаны, и потратьте 20 минут, оценивая и комментируя сообщения с такими же хэштегами. Вполне вероятно, что пользователи отреагируют и поставят лайк вашим последним сообщениям или подпишутся на вас.

Чтобы увеличить ваши шансы попасть в область лучших публикаций, начните с создания ценного контента для вашей аудитории. Используйте аутентичные картинки, дайте советы, поделитесь уникальными деталями рабочего процесса.

Публикуйтесь в сообществах

Ищите аккаунты в Instagram с такой же тематикой, что и ваша, и подписывайтесь на них. Чтобы найти эти профили, выполните поиск по релевантным ключевым словам. Просмотрите сообщения и найдите учетные записи сообщества.

У сообществ обычно есть свой хэштег:

Администраторы часто просят использовать свой хэштег, чтобы они могли репостить лучшие фотографии и указать автора. Вы также можете отметить их в своих постах в Instagram. Дальнейший успех зависит от того, понравится ли ваш пост их подписчикам, и от их желания подписаться на вас.

Помните, что ваш пост должен быть для них интересен и соответствовать их тематике. Также устанавливайте контакты с полезными учетными записями сообщества, комментируйте и ставьте лайки интересным сообщениям.

Отметьте популярные бренды

Отметьте на своих фотографиях известные места, кафе или магазины. Это простой способ привлечь кого-то, кто следит за брендами, которые вы помечаете. Они увидят ваше сообщение, когда они проверят страницу, которую они посещают, и могут заинтересоваться.

Например, если вы сфотографировали свой продукт в новой модной кофейне, отметьте его. Или скажите, что вы сделали симпатичную фотографию своего продукта с цветами и популярной косметикой — не забудьте также отметить эту марку. Собрали летний образ с украшениями и одеждой ручной работы? Отметьте также марку одежды.

Создавайте гостевые сообщения для других учетных записей

Обмен сообщениями с другими аккаунтами Instagram, ориентированными на ту же аудиторию, что и вы, — популярный метод продвижения в Instagram. Вот почему вам следует договориться с соответствующим аккаунтом о бесплатной и взаимовыгодной акции.

Допустим, вы пришли к соглашению с влиятельным лицом. Вы делаете сообщение об «интересном и полезном блоге», а они публикуют сообщение, в котором упоминается ваш магазин. Это беспроигрышный вариант — у вас обоих будет больше подписчиков в Instagram.

Будьте открыты для новых онлайн-знакомств. Это полезные отношения, которые приводят к положительным результатам. Главный секрет успеха Instagram — активное общение.

Присутствуйте на встречах местных блогеров InstaMeets

InstaMeets — это тематические встречи пользователей Instagram. Они могут произойти в любое время и в любом месте. Преданные инстаграммеры организуют их для личных встреч, знакомства с городом и фотографирования.

Что касается брендов, InstaMeets также помогает продвигать Instagram: вы можете общаться со своими клиентами, генерировать общественный резонанс и выходить на новую аудиторию.

Вполне вероятно, что кто-то в вашем городе уже организует InstaMeets. Если в вашем районе нет такого человека, сделайте это сами .

Выберите тему встречи и предложите участникам разместить фотографии со своим хэштегом. Еще один отличный вариант (хотя он и платный) — спонсировать интересующий вас InstaMeet и помочь его организовать. Например, если вы продаете косметику, выберите тему красоты и предложите влиятельным лицам протестировать ваши продукты во время встречи или создать с их помощью тематический макияж.

Встречи в Instagram — также отличная возможность познакомиться с людьми, которые могут быть полезны для вашего бизнеса.

Начните соревнование в Instagram

Задача — это интересный способ взволновать, заинтриговать и привлечь новую аудиторию — и вам не нужно на это тратить деньги. Придумайте оригинальную идею, близкую к теме вашей учетной записи, и объявите вызов.

Вот несколько идей:

Предложите людям поделиться своими историями и советами (например, пятью книгами, которые они прочитали за последние два месяца).

Попросите разместить фотографии: будь то варианты «До и после» или задачи вроде «Делать снимок X каждый день в разных условиях / без фильтра / с указанным объектом».

Сделайте видео: 30 секунд бурпи каждый день / 15-секундные каверы на песни / вайн и так далее. Вы помните, как Джейсон Стэтхэм и мистер Ричи Pushup Challenge стали вирусными? Можно начать нечто подобное.

Затем установите даты, создайте хэштег для своего задания, опишите условия (например, пообещайте приз участнику, набравшему наибольшее количество лайков) и попросите людей присоединиться к нему до начала испытания. Попросите участников пометить ваш профиль в своем тестовом сообщении.

Комментируйте популярные аккаунты в Instagram.

Просматривайте комментарии на страницах популярных компаний, брендов, знаменитостей или модных мест отдыха. Это идеальное место, чтобы поговорить с другими влиятельными лицами об их продуктах и ​​о том, как вы можете работать вместе. Выбирайте соответствующие бренды и присоединяйтесь к обсуждениям на их страницах.

Чтобы найти самые большие профили, ищите тематические ключевые слова. Аккаунты, которые попадают первыми в поиске, являются лидерами. Делитесь мнениями экспертов, дайте советы, отвечайте на комментарии и просто общайтесь естественно. Помните, что вежливость и дружелюбие привлекают людей больше, чем язык продаж. Не размещайте призывы к действию вроде «Купите здесь лучшие часы» — это выглядит спамом и считается неуважительным в пространстве Instagram.

Подводя итоги: как продвигать свой аккаунт в Instagram:

Включите ключевые слова в свое имя пользователя и биографию.

Используйте хэштеги и геотеги.

Стремитесь к максимальной вовлеченности, чтобы попасть в область лучших публикаций.

Отметьте и #hashtag блогеров и сообщества в своих сообщениях.

Начать вызов в Instagram.

Посетите и организуйте InstaMeets.

Комментируйте популярные профили.

Instagram — отличное место для демонстрации интересного, актуального и ценного контента. Поначалу платформа может показаться немного подавляющей, но как только вы потратите время на ее изучение, вам понравятся результаты. Вы получите преданную аудиторию, которая любит ваш контент и интересуется вашим продуктом.

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Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash.