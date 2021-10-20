Сравнение процессоров M1 Pro против M1 Max

На этой неделе Apple анонсировала крупное обновление для своих MacBook Pro высокого класса: новые машины отличаются полностью переработанным дизайном, увеличенными мини-светодиодными дисплеями с ProMotion, портом HDMI и слотом для SD-карты, полноразмерными функциональными клавишами и многим другим.
Новые машины содержат один из двух увеличенных вариантов M1 System on Chip (SoC), «M1» Pro или «M1» Max. Сравним M1 Pro vs M1 Max.
Выбирая конфигурацию MacBook Pro, следует ли выбирать «M1» Pro или «M1» Max? Несмотря на то, что оба являются мощными кремниевыми чипами Apple с некоторым перекрытием, они имеют разные возможности.
Наше руководство поможет ответить на вопрос, как решить, какой из этих двух наборов микросхем для MacBook Pro высокого класса лучше всего подходит для вас.
Сравнение M1 Pro vs M1 Max
«M1» Pro и «M1» Max имеют одинаковую базовую архитектуру, основанную на микросхеме «M1», что обеспечивает одинаковую функциональность ядра. Apple перечисляет эти идентичные функции двух SoC:
Сходства
- ЦП до 10 ядер с восемью ядрами производительности и двумя ядрами эффективности
- 16-ядерный нейронный движок
- Медиа-движок для H.264, HEVC, ProRes и ProRes RAW с аппаратным ускорением
- Механизм декодирования видео
Разбивка Apple показывает, что эти два чипа имеют общие основные функции, но у них есть несколько различных возможностей.
Отличия
M1 Pro
- Графический процессор до 16 ядер
- Пропускная способность памяти 200 ГБ / с
- Поддержка до 32 ГБ объединенной памяти
- Механизм кодирования и декодирования ProRes
- Двигатель кодирования видео
M1 Макс
- До 32-ядерный графический процессор
- Пропускная способность памяти 400 ГБ / с
- Поддержка до 64 ГБ объединенной памяти
- Два механизма кодирования и декодирования ProRes
- Два движка кодирования видео
Ценообразование
14-дюймовый MacBook Pro базового уровня стоит 1999 долларов в стандартной комплектации и начинается с M1 Pro с 8-ядерным процессором и 14-ядерным графическим процессором.
С другой стороны, 16-дюймовый MacBook Pro базового уровня стоит 2499 долларов в стандартной комплектации и начинается с «M1» Pro с 10-ядерным процессором и 16-ядерным графическим процессором. За дополнительную плату можно обновить чип в обеих машинах:
- Apple M1 Pro с 8-ядерным процессором, 14-ядерным графическим процессором, 16-ядерным Neural Engine
- Apple M1 Pro с 10-ядерным процессором, 14-ядерным графическим процессором, 16-ядерным Neural Engine — + 200 долларов
- Apple M1 Pro с 10-ядерным процессором, 16-ядерным графическим процессором, 16-ядерным Neural Engine — + 300 долларов
- Apple M1 Max с 10-ядерным процессором, 24-ядерным графическим процессором, 16-ядерным Neural Engine — + 500 долларов США
- Apple M1 Max с 10-ядерным процессором, 32-ядерным графическим процессором, 16-ядерным Neural Engine — + 700 долларов
Поскольку 16-дюймовая модель уже начинается с топового чипа M1 Pro, обновления до двух вариантов M1 Max стоят 200 и 400 долларов соответственно для этой модели.
Стоит отметить, что добавление M1 Pro с 10-ядерным процессором или лучше к любой 14-дюймовой конфигурации MacBook Pro также включает в себя адаптер питания USB ‑ C мощностью 96 Вт стоимостью 20 долларов в качестве бесплатного обновления.
Кроме того, добавление M1 Max к конфигурации MacBook Pro автоматически добавляет 32 ГБ памяти за дополнительные 400 долларов, в результате чего стоимость добавления одной из двух опций M1 Max к базовой 14-дюймовой модели составляет 900 и 1100 долларов соответственно в реальном выражении.
Вывод
В целом «M1» Pro — это высокопроизводительный чип и лучший вариант для большинства профессиональных рабочих процессов. M1 Max не специализируется исключительно на конкретных задачах, поэтому пользователи M1 Pro не упускают ни одной возможности. Вместо этого «M1» Max — это просто более мощный вариант «M1» Pro, который большинству пользователей не понадобится.
Многим профессиональным пользователям должно хватить максимум 32 ГБ памяти, но если вам нужно более 32 ГБ памяти, «M1» Max — единственный кремниевый чип Apple, поддерживающий это.
M1 Max лучше подходит для чрезвычайно требовательных рабочих процессов с графическим процессором, таких как высокоуровневый графический дизайн, 3D-моделирование и редактирование видео.
Пользователи, которые часто работают с видео, также могут извлечь выгоду из дополнительных видеодвигателей M1 Max. Вы, вероятно, узнаете, попадете ли вы в группу пользователей, которым нужна эта дополнительная производительность.
«M1» Max также, вероятно, станет более перспективным чипом в ближайшие годы поэтому если вы планируете сохранить свой MacBook Pro в течение нескольких лет, вы можете подумать о приобретении более мощного чипа, чем вам нужно прямо сейчас.
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Официальный сайт Apple – https://www.apple.com/ru/