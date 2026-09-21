Samsung Galaxy A18: характеристики, дизайн и главное отличие от Galaxy A17

Samsung Galaxy A18 стал новым представителем доступной серии Galaxy A, сохранив многие черты предшественника, но получив обновлённую аппаратную платформу, более свежую операционную систему и повышенную защиту корпуса. Официальный анонс Galaxy A18 4G состоялся 15 сентября 2026 года. На момент подготовки материала именно LTE-версия является официально представленной моделью, поэтому корректнее всего сравнивать её с Galaxy A17 4G.

На первый взгляд поколения практически идентичны: диагональ экрана, разрешение, аккумулятор и набор камер изменились мало. Однако при внимательном сравнении обнаруживаются важные различия. Причём не все изменения однозначно можно назвать улучшениями: например, у Galaxy A18 повысился класс защиты от пыли и воды, но исчезла оптическая стабилизация основной камеры, которой оснащался A17.

Основные характеристики Samsung Galaxy A18

Samsung Galaxy A18 построен вокруг 6,7-дюймового Super AMOLED-дисплея с разрешением 2340 × 1080 точек и частотой обновления до 90 Гц. Такой набор характеристик хорошо подходит для повседневного использования: просмотра сайтов, социальных сетей, фотографий, сериалов и мобильных игр. По размерам экран практически не отличается от установленного в Galaxy A17.

Плотность пикселей можно приблизительно определить по стандартной формуле:

PPI = √(W² + H²) / D

где W и H — разрешение дисплея по горизонтали и вертикали, а D — диагональ в дюймах. Для Galaxy A18 получаем:

√(1080² + 2340²) / 6,7 ≈ 385 ppi.

Это достаточно высокий показатель для бюджетного смартфона: отдельные пиксели при обычном расстоянии просмотра практически не заметны.

Сравнение Samsung Galaxy A18 и Galaxy A17

Характеристика Samsung Galaxy A18 4G Samsung Galaxy A17 4G Экран 6,7″, Super AMOLED 6,7″, Super AMOLED Разрешение 2340 × 1080 2340 × 1080 Частота обновления до 90 Гц до 90 Гц Процессор Exynos 1610 MediaTek Helio G99 Оперативная память от 4 ГБ, зависит от рынка от 4 ГБ, зависит от рынка Основная камера 50 + 5 + 2 Мп 50 + 5 + 2 Мп Оптическая стабилизация Нет Есть Фронтальная камера 13 Мп 13 Мп Аккумулятор 5000 мА·ч 5000 мА·ч Зарядка до 25 Вт до 25 Вт Защита корпуса IP64 IP54 Размеры 164,4 × 77,9 × 7,7 мм 164,4 × 77,9 × 7,5 мм Вес 196 г 190 г

Официальные спецификации Samsung подтверждают одинаковую конфигурацию камер 50 + 5 + 2 Мп, аккумуляторы ёмкостью 5000 мА·ч и практически идентичные дисплеи. При этом A18 оказался на 0,2 мм толще и на 6 граммов тяжелее предшественника.

Дизайн Galaxy A18: революции не произошло

Samsung не стал существенно менять внешность доступного смартфона. Galaxy A18 продолжает дизайнерскую линию серии A: плоская передняя панель, скруглённые углы корпуса, вертикальный блок из трёх камер и достаточно лаконичная задняя крышка. Смартфон выпускается, в частности, в чёрном, сером и светло-голубом исполнениях. Толщина корпуса составляет 7,7 мм.

Спереди сохранился U-образный вырез для фронтальной камеры. Поэтому внешне определить поколение устройства без внимательного рассмотрения будет непросто. Это скорее эволюционное обновление знакомого дизайна, чем попытка полностью изменить внешний вид бюджетной линейки.

Что изменилось в защите корпуса?

Одно из наиболее заметных улучшений Galaxy A18 — сертификация IP64. У Galaxy A17 использовалась защита IP54. Первая цифра в обозначении IP относится к защите от твёрдых частиц, а вторая — к воздействию воды. Таким образом, A18 имеет более серьёзную защиту от проникновения пыли, сохраняя устойчивость к случайным брызгам. Полностью водонепроницаемым смартфон при этом не является.

Производительность: Exynos 1610 вместо Helio G99

Одно из принципиальных отличий Galaxy A18 4G находится внутри корпуса. Смартфон получил восьмиядерную платформу Samsung Exynos 1610, тогда как Galaxy A17 4G комплектовался MediaTek Helio G99. Samsung позиционирует новую аппаратную платформу как решение для повседневных задач, многозадачности, потокового видео и работы с приложениями.

Важно учитывать, что приводимые Samsung показатели прироста производительности в отдельных официальных материалах сравниваются с Galaxy A16, а не непосредственно с A17. Поэтому делать вывод о 32-процентном ускорении A18 относительно A17 было бы некорректно. Сам производитель указывает для новой платформы частоты до 2,4 ГГц.

Для обычного пользователя преимущества обновлённой платформы должны проявляться прежде всего при переключении между программами, обработке интерфейса и запуске приложений. Однако Galaxy A18 по-прежнему относится к доступному сегменту и не рассчитан на конкуренцию с игровыми или флагманскими смартфонами.

Камеры: характеристики похожи, но есть важное отличие

На задней панели Galaxy A18 расположена система из трёх камер:

основной модуль на 50 Мп с диафрагмой f/1.8;

ультраширокоугольная камера на 5 Мп;

макрокамера на 2 Мп.

Фронтальная камера получила разрешение 13 Мп. Максимальное разрешение записи видео основной камерой составляет Full HD при 30 кадрах в секунду. По цифрам система почти полностью повторяет Galaxy A17.

Почему камера Galaxy A17 в некоторых ситуациях может быть предпочтительнее?

Здесь обнаруживается необычная особенность смены поколений. В официальных характеристиках Galaxy A18 для основной камеры указано отсутствие OIS — оптической стабилизации изображения. У Galaxy A17 4G такая стабилизация присутствует. OIS помогает компенсировать небольшие движения рук и особенно полезна при съёмке вечером, в помещении и при недостаточном освещении.

Поэтому номер нового поколения сам по себе не означает, что A18 превосходит A17 во всех характеристиках. Для пользователя, который часто фотографирует вечером или делает снимки с рук, наличие OIS у Galaxy A17 может оказаться существенным фактором.

Аккумулятор и зарядка

В вопросе автономности Samsung придерживается проверенной конфигурации. Ёмкость аккумулятора Galaxy A18 составляет 5000 мА·ч, а максимальная мощность проводной зарядки — 25 Вт. Аналогичная батарея использовалась и в A17. Samsung заявляет, что A18 способен восстановить около половины заряда за 30 минут при соответствующем зарядном устройстве.

Практическое время работы будет зависеть от яркости дисплея, качества мобильной связи, количества фоновых программ, игр и других факторов. Поэтому одинаковая ёмкость батареи не гарантирует полностью идентичную автономность двух поколений.

Android 17, One UI 9 и программная поддержка

Galaxy A18 выходит с Android 17 и интерфейсом One UI 9. Samsung обещает для смартфона до шести поколений обновлений операционной системы и шесть лет обновлений безопасности. На официальной французской странице срок предоставления исправлений безопасности указан до 31 октября 2032 года.

Смартфон также поддерживает функцию «Обвести и найти» от Google, Gemini, Quick Share, Smart Switch и систему безопасности Knox Vault. Есть функция RAM Plus, использующая часть встроенного накопителя в качестве виртуальной оперативной памяти.

Главные отличия Galaxy A18 от A17

Новая аппаратная платформа. Galaxy A18 4G перешёл на Exynos 1610 вместо MediaTek Helio G99. Улучшилась защита корпуса. Класс IP54 сменился на IP64. Изменилось программное обеспечение. A18 стартует с Android 17 и One UI 9, поэтому его жизненный цикл закончится позднее. Корпус стал немного крупнее. Толщина выросла с 7,5 до 7,7 мм, а масса — с 190 до 196 г. Исчезла оптическая стабилизация. Официальные характеристики A18 указывают отсутствие OIS, хотя у A17 она была. Экран, камеры и батарея почти не изменились. Диагональ 6,7 дюйма, 90 Гц, основной модуль 50 Мп и аккумулятор 5000 мА·ч остались основой устройства.

Стоит ли менять Samsung Galaxy A17 на Galaxy A18?

Galaxy A18 представляет собой осторожное развитие бюджетной серии Samsung, а не принципиально новую модель. Пользователь получает более современный процессор, Android 17, One UI 9 и улучшенную пылезащиту, но ключевые характеристики дисплея, аккумулятора и камер практически не изменились. Более того, отсутствие OIS у нового поколения делает сравнение не таким однозначным.

Если смартфон покупается с нуля, Galaxy A18 интересен прежде всего более свежей программной платформой и более длительным оставшимся сроком поддержки. Владельцу исправного Galaxy A17 переход только ради номера нового поколения в большинстве сценариев даст сравнительно небольшие изменения. При выборе между двумя моделями разумно учитывать не только год выпуска, но и стоимость, необходимость 5G, качество стабилизации камеры и предполагаемый срок использования устройства.

Резюмируя:

Samsung Galaxy A18 сохранил основную формулу Galaxy A17: крупный 6,7-дюймовый AMOLED-экран, частоту 90 Гц, батарею 5000 мА·ч и тройную основную камеру. Главными новшествами стали Exynos 1610, Android 17 с One UI 9 и защита IP64. Одновременно смартфон стал чуть тяжелее и лишился оптической стабилизации основной камеры. Поэтому A18 правильнее рассматривать не как радикально улучшенный A17, а как обновление популярной бюджетной модели с акцентом на современное ПО, производительность и продолжительный период поддержки.

Характеристики приведены для официально представленного Samsung Galaxy A18 4G по состоянию на 21 сентября 2026 года. Комплектации, объём памяти, доступность функций и цены могут различаться в зависимости от региона.