Redmi K50 VS Redmi K50 Pro: обзор и сравнение характеристик

На прилавках появились первые в мире телефоны с новой флагманской мобильной платформой MediaTek. Мы говорим о Redmi K50 и Redmi K50 Pro: двух удивительных флагманах, проданных по невероятным ценам. Если вам нужен убийца флагманов с наименьшей возможной суммой денег, эти устройства определенно заслуживают внимания. Но чем отличаются две модели и какую из них выбрать? Вы можете понять это, обнаружив различия между их спецификациями, и это сравнение между их спецификациями вам очень поможет.

Сравнение Redmi K50 VS Redmi K50 Pro

Redmi K50 Redmi K50 Pro Размеры и вес 163,1 х 76,2 х 8,5 мм, 201 г. 163,1 х 76,2 х 8,5 мм, 201 г Дисплей 6,67 дюйма, 1440 x 3200 пикселей (Quad HD+), OLED 6,67 дюйма, 1440 x 3200 пикселей (Quad HD+), OLED Процессор Mediatek Dimensity 8100, 8 ядер, 2,85 ГГц Mediatek Dimensity 9000, 8 ядер, 3,05 ГГц Память 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ — 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ — 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ — 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ — 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ — 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ ПО Android 12, MIUI Android 12, MIUI Подключение Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, GPS Камера Тройная 48 + 8 + 2 МП, f/1.8 + f/2.2 + f/3.0 Фронтальная камера 20 МП Тройная 108 + 8 + 2 МП, f/1.8 + f/2.2 + f/2.4

Фронтальная камера 20 МП Аккумулятор 5500 мАч, быстрая зарядка 67 Вт 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт Доп. функции 5G, две SIM-карты 5G, две SIM-карты Стоимость 62 812 рублей (ОЗОН) 91 759 рублей (Алиэкспресс)

Дизайн

Redmi K50 и Redmi K50 Pro имеют абсолютно одинаковый дизайн. Несмотря на то, что их батареи имеют разную емкость, даже размеры и вес этих двух телефонов идентичны. Мы даже получаем одинаковые варианты цвета: черный, серый, синий и зеленый. Телефоны имеют стеклянную заднюю панель и переднее стекло, защищенное Gorilla Glass Victus. Они имеют сертификат IP53, что делает их пыле- и брызгозащищенными, а также сканер отпечатков пальцев, установленный сбоку. В верхней части у них есть инфракрасный порт, благодаря которому вы можете использовать их как пульты от телевизора, но у них нет аудиоразъема.

Дисплей

Даже дисплеи у этих двух флагманов одинаковые. Redmi K50 и Redmi K50 Pro поставляются с OLED-панелью с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Quad HD+ 1440 x 3200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, сертификацией HDR10+, Dolby Vision и максимальной яркостью до 1200 нит. Это отличная панель высокого класса и один из немногих дисплеев Quad HD+, которые вы можете найти в своем ценовом диапазоне. Дисплей плоский и защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Как уже было сказано, сканера отпечатков пальцев на дисплее нет. Но телефоны оснащены мощными стереодинамиками для отличного воспроизведения мультимедиа.

Спецификации и программное обеспечение

Redmi K50 и Redmi K50 Pro отличаются процессорами. Первый оснащен восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 9000, построенным по 5-нм техпроцессу и работающим на максимальной частоте 2,85 ГГц, а второй оснащен восьмиядерным процессором Mediatek Dimensity 9000 SoC, построенным по 4-нм техпроцессу, с максимальной частотой 3,05 ГГц. Обе являются мобильными платформами высокого класса, но Dimensity 9000 обеспечивает более высокую производительность процессора и графического процессора, потому что это лучшая SoC Mediatek. Кроме того, Redmi K50 Pro поставляется с дополнительной конфигурацией памяти, включающей 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ собственного хранилища UFS 3.1. Телефоны работают под управлением Android 12 с настроенной MIUI 13 из коробки.

Камера

В то время как вторичные датчики снова одинаковы, основная камера двух флагманских убийц отличается. Оригинальный Redmi K50 имеет датчик на 48 МП с OIS, а вариант Pro имеет более продвинутую камеру на 108 МП с OIS. Последний способен снимать более подробные фотографии в любых условиях. Вторичные датчики представляют собой сверхширокоугольный объектив на 8 МП и макрокамеру на 2 МП. Фронтальная камера представляет собой 20-мегапиксельную камеру с записью видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду.

Батарея

Единственная лучшая спецификация Redmi K50 по сравнению с версией Pro — это емкость аккумулятора. Несмотря на то, что он более доступен, он оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, обеспечивающим более длительное время автономной работы. А вот вариант Pro имеет более быструю технологию зарядки мощностью 120 Вт (против всего 67 Вт).

Цена

Стартовая цена Redmi K50 на китайском рынке составляет 340 евро или 376 долларов, тогда как вариант Pro начинается с 430 евро / 476 долларов при фактическом изменении. В конце концов, между этими двумя телефонами всего четыре отличия. Первый — это процессор: Dimensity 8100 и Dimensity 9000 соответственно. Затем мы получили основную камеру: основной датчик на 48 МП против объектива на 108 МП. Далее емкости аккумуляторов составляют 5500 мАч и 5000 мАч. И последнее, но не менее важное: скорость зарядки.

Плюсы и минусы Redmi K50 Батарея большего размера Более доступный Тот же дисплей QHD+, что и у Pro Нижняя камера Плохой чипсет

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