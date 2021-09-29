Обзор нового iPad Mini 6 2021 года

На прошлой неделе Apple выпустила обновленную версию iPad mini, которая была полностью переработана с дизайном, похожим на iPad Air. Новый mini — это, по сути, уменьшенная версия iPad Air, и мы подумали, что проверим его и поделимся первыми впечатлениями после 48 часов работы с маленьким планшетом.

Поскольку нет кнопки «Домой», iPad mini использует кнопку питания Touch ID , которая работает хорошо. Это похоже на кнопку питания «Touch ID» на iPad Air, и она идентична кнопкам Touch ID на главной странице, которые мы использовали в течение многих лет до того, как Apple начала переход на Face ID. Это быстро и без проблем, хотя нужно немного привыкнуть, если вы привыкли к Face ID.

С точки зрения дизайна iPad mini также выглядит как маленькая версия iPad Air с такими же прямоугольными краями, плюс он принимает USB-C, что полезно, если вы хотите подключать периферийные устройства или заряжать их с помощью того же кабеля, который вы используете для MacBook. Apple также сделала iPad mini 6 в новых цветах, таких как розовый, фиолетовый, звездный свет (серебро / золото) и космический серый.

IPad mini благодаря своим размерам и весу прекрасно лежит в руке и идеально подходит для чтения или игр в дороге. Он оснащен тем же чипом A15, что и в iPhone 13 Pro , с 5-ядерным графическим процессором, поэтому он уступает по скорости только iPad Pro M1 .

Если вы привыкли к таким устройствам, как iPad Pro или даже новый iPhone 13 Pro, дисплей iPad mini может вас разочаровать. Это не мини-светодиод, как iPad Pro, и он не поддерживает ProMotion, поэтому частота обновления 120 Гц отсутствует.

Технология задней камеры посредственная и на самом деле не видела обновлений, но она использует новую 12-мегапиксельную сверхширокоугольную фронтальную камеру, которая поддерживает Center Stage, функцию Apple FaceTime. Центральная сцена предназначена для того, чтобы держать вас в кадре, даже когда вы ходите, и работает для «FaceTime», «Zoom» и других видеоприложений.

Apple Pencil 2 можно использовать с «iPad mini», а чтобы освободить место для зарядки сбоку, Apple переместила кнопки регулировки громкости в верхнюю часть планшета. К этому нужно привыкнуть, но получение поддержки «Apple Pencil» 2 — приемлемое изменение. «IPad» предыдущего поколения поддерживал оригинальный «Apple Pencil», но версия второго поколения более многофункциональна и имеет гораздо лучший способ зарядки и подключения.

Хотя есть поддержка «Apple Pencil», Apple, к сожалению, не разработала небольшую клавиатуру Magic Keyboard для «iPad mini», поэтому не существует клавиатуры, созданной Apple. Вероятно, вы можете найти клавиатуру стороннего производителя, но определенно разочаровывает отсутствие мини-клавиатуры Apple, с которой можно было бы работать.

«IPad mini» доступен с подключением к сотовой сети и поддерживает 5G, как и iPhone. Стоит отметить, что он поддерживает только соединения 5G с частотой менее 6 Гц, а не сверхбыстрое соединение mmWave, но это все еще настолько редко, что маловероятно, что кто-то упустит возможности mmWave на «iPad mini» на данный момент.

IPad mini доступен с подключением к сотовой сети и поддерживает 5G, как и iPhone. Стоит отметить, что он поддерживает только соединения 5G с частотой менее 6 Гц, а не сверхбыстрое соединение mmWave, но это все еще настолько редко, что маловероятно, что кто-то упустит возможности mmWave на iPad mini на данный момент.