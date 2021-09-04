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iOS 15: что нового в Safari

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Содержание
  1. Изменения в дизайне
  2. Тонирование сайта
  3. Панель вкладок альбомной ориентации
  4. Потяните, чтобы обновить
  5. Группы вкладок
  6. Вкладка Обзорная сетка
  7. Настраиваемая стартовая страница
  8. Улучшения интеллектуального отслеживания
  9. Обновление HTTPS
  10. Частное трансляции iCloud
  11. Веб-расширения
  12. Live Text
  13. Поделились с вами

В процессе бета-тестирования iOS 15 приложение Apple Safari претерпело ряд изменений . Apple начала с радикально нового дизайна, который переместил адресную строку из верхней части интерфейса приложения и представил плавающую панель вкладок, но после множества жалоб было несколько редизайнов, которые привели к возможности полностью отменить дизайн iOS 15.

В этом руководстве рассматриваются все функции, добавленные в приложение iOS 15‌ Safari, включая эти новые варианты дизайна.

Изменения в дизайне

Safari начинал с нового дизайна плавающих вкладок, который перемещал адресную строку и вкладки в нижнюю часть интерфейса iPhone , но теперь изменение дизайна не является обязательным.

iOS 15: что нового в Safari

В разделе Safari приложения «Настройки» вы можете выбрать вид вкладок. Параметр «Панель вкладок» перемещает адресную строку в нижнюю часть интерфейса Safari, что является новым дизайном.

iOS 15: что нового в Safari

В нижней части интерфейса Safari есть специальная панель управления, а над ней — встроенная панель вкладок и адресная строка. Вы можете провести пальцем влево и вправо, чтобы поменять вкладки местами, или коснитесь панели для поиска или введите новый URL-адрес. Специальная панель управления была добавлена ​​в более позднюю бета-версию iOS 15 и предлагает доступ к функциям перемотки вперед / назад, инструментам общего доступа, инструментам создания закладок и вкладкам.

Вы можете перейти к настройкам веб-страницы, нажав Aa, или перезагрузить страницу, нажав кнопку перезагрузки. С помощью этого интерфейса панели вкладок, когда вы прокручиваете веб-страницу, вся панель вкладок сворачивается вниз, чтобы вы могли видеть больше веб-сайта. Вы можете восстановить его одним касанием.

Если вы выберете «Одна вкладка» вместо «Панель вкладок», адресная строка и вкладки останутся в верхней части окна Safari, как работает iOS 14 . Дизайн опции «Одна вкладка» не изменился по сравнению с iOS 14, с той же панелью управления, доступной в нижней части интерфейса. Вы не можете пролистывать вкладки с помощью интерфейса с одной вкладкой, вместо этого нужно использовать переключатель вкладок.

Вы можете переключаться между нижней панелью вкладок и интерфейсом одной вкладки, нажав кнопку «Aa» рядом с любым URL-адресом.

iOS 15: что нового в Safari

Тонирование сайта

Доступный в приложении «Настройки» параметр «Разрешить тонирование веб-сайта» сопоставляет свернутый интерфейс адресной строки Safari с цветами веб-сайта, чтобы он лучше сочетался с фоном.

iOS 15: что нового в Safari

Тонировка сайта активирована слева, отключена справа.

Это применимо только тогда, когда вы прокручиваете веб-страницу и свернули адресную строку. Как в режимах с одной вкладкой, так и в режиме панели вкладок интерфейс принимает цвета веб-сайта вверху и внизу, причем цвет распространяется на значки состояния iPhone.

Панель вкладок альбомной ориентации

С новой настройкой панели вкладок в альбомной ориентации, когда вы используете iPhone в ландшафтном режиме с Safari, вы увидите панель вкладок в стиле Mac, на которой отображаются все открытые вкладки, и вы можете пролистывать их.

iOS 15: что нового в Safari

Потяните, чтобы обновить

Проведение вниз по любой веб-странице в iOS 15 обновит страницу, и это альтернатива необходимости нажимать на значок перезагрузки.

iOS 15: что нового в Safari

Группы вкладок

Вкладки в iOS 15 могут быть сохранены в группах вкладок, что дает возможность сохранить набор открытых вкладок без необходимости активировать эти вкладки.

iOS 15: что нового в Safari

Например, если вы планируете поездку, вы можете сохранить все свои вкладки в группе «Отпуск», получая к ним доступ при необходимости и оставляя устройство свободным для другого контента, когда вы не занимаетесь активным планированием. Если у вас есть набор веб-сайтов, которые вы всегда открываете для работы, вы можете сохранить их в специальной группе вкладок.

Чтобы создать группу вкладок, просто откройте все веб-сайты, которые вы хотите включить, нажмите кнопку «Вкладки» со стрелкой вниз, а затем нажмите «Новая группа вкладок» из [#] вкладок. Вы также можете использовать эту опцию для создания новой пустой группы вкладок, в которую вкладки можно будет добавить позже. Нажмите и удерживайте любую открытую вкладку (или основную адресную строку, если у вас включен режим одной вкладки), чтобы добавить ее в группу вкладок.

Чтобы загрузить группу вкладок, нажмите кнопку вкладок, а затем нажмите имя группы в списке. Все ваши группы вкладок синхронизируются между вашими устройствами, поэтому вы можете получить к ним доступ на iPhone и iPad под управлением iOS и iPadOS 15, а также на компьютерах Mac под управлением macOS Monterey.

Вкладка Обзорная сетка

В iOS 14 все открытые вкладки отображаются в карточном интерфейсе, который можно пролистывать, но в iOS 15 открытые вкладки отображаются в виде сетки.

iOS 15: что нового в Safari

Вы можете нажать на кнопку вкладки (которая представляет собой два перекрывающихся квадрата), чтобы открыть интерфейс сетки, в котором отображаются все ваши открытые вкладки. Нажатие на «X» в углу любой вкладки закрывает ее.

Настраиваемая стартовая страница

Safari более настраиваемый в iOS 15, и вы можете редактировать то, что доступно на стартовой странице. Эта функция была доступна в macOS, но теперь доступна и на устройствах iOS.

iOS 15: что нового в Safari

Чтобы настроить стартовую страницу, откройте новую пустую вкладку, прокрутите до конца окна и нажмите кнопку «Изменить».

Вы можете выбрать, чтобы на стартовой странице отображались «Избранное», «Часто посещаемые сайты», «Доступный вам контент», «Информация отчета о конфиденциальности», «Предложения Siri», «Список чтения» и «Вкладки iCloud».

Существует возможность использовать один и тот же внешний вид стартовой страницы на всех устройствах и переключатель для загрузки фонового изображения по вашему выбору.

Улучшения интеллектуального отслеживания

Благодаря обновлениям Intelligent Tracking Prevention, функции, которая не позволяет веб-сайтам отслеживать вашу активность в Интернете, трекеры теперь заблокированы от доступа к вашему IP-адресу для создания вашего профиля.

Обновление HTTPS

Safari в iOS 15 автоматически обновляет сайты, которые, как известно, поддерживают HTTPS, с HTTP, что небезопасно.

Частное трансляции iCloud

‌ICloud‌ Private Relay — это функция конфиденциальности, которая обеспечивает шифрование всего вашего трафика Safari.

Как объясняется в нашем руководстве по конфиденциальности , «iCloud» Private Relay защищает ваш IP-адрес и отключает его от посещаемых вами веб-сайтов, используя два отдельных интернет-реле.

iOS 15: что нового в Safari

ICloud‌ Private Relay отправляет весь веб-трафик на сервер Apple, на котором удаляется такая информация, как IP-адрес. После удаления информации трафик (ваш DNS-запрос) отправляется на вторичный сервер, обслуживаемый сторонней компанией, где ему назначается временный IP-адрес, а затем трафик отправляется по назначению.

Благодаря двухэтапному процессу, включающему как сервер Apple, так и сторонний сервер, «iCloud» Private Relay не позволяет никому, включая Apple, определять личность пользователя и связывать ее с веб-сайтом, который он посещает.

Благодаря этой системе Apple знает ваш IP-адрес, а сторонний партнер знает сайт, который вы посещаете, а поскольку связь с этой информацией отключена, ни Apple, ни компания-партнер не имеют полной картины сайта, который вы посещаете, и ваше местоположение, а также веб-сайт, который вы просматриваете. Обычно веб-сайты имеют доступ к этим данным и в сочетании с файлами cookie могут использовать их для создания профиля с учетом ваших предпочтений.

Веб-расширения

Safari в iOS 15 поддерживает веб-расширения, которые можно загрузить и установить через App Store . Доступные расширения включают блокировщики контента, VPN и многое другое.

iOS 15: что нового в Safari

Live Text

С iOS 15 iPhone и iPad могут использовать новую функцию Live Text для обнаружения текста на любом изображении, включая изображения, которые вы найдете в Safari.

iOS 15: что нового в Safari

Любое изображение Safari, содержащее текст, можно выбрать, скопировать, вставить и перевести. Чтобы использовать Live Text в Safari, нажмите и удерживайте любое изображение, а затем нажмите «Показать текст». Оттуда вы можете выбрать текст и работать с ним, как с любым другим текстом на «iPhone».

Поделились с вами

«Доступно вам», новый параметр, доступный на стартовой странице Safari, объединяет все ссылки, отправленные вами в приложении «Сообщения» и других приложениях социальных сетей, поддерживающих функцию «Поделиться с вами».

iOS 15: что нового в Safari

 

Этот новый раздел разработан для того, чтобы вы не пропустили отправленные вами ссылки, и он позволяет вам узнать, кто отправил вам ссылку, чтобы вы могли вернуться к ним с тем, что вы думали.

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