Сейчас в моде игровые сервисы по подписке, но Apple Arcade не совсем похожа на Google Stadia или Xbox Live. Так что, если у вас есть вопросы по этому поводу, у нас есть множество ответов. В этом FAQ мы расскажем: Apple Arcade — что это и как работает.

Часто задаваемые вопросы об Apple Arcade Что такое Apple Arcade? Apple Arcade — это игровая подписка для iPhone, iPad, Mac и AppleTV, которая включает более 150 игр. Игры представляют собой смесь жанров и стилей и включают оригинальные игры, которые вы найдете только в сервисе, и другие, которые можно найти в обычном магазине приложений или даже на других платформах. Apple Arcade не является потоковым сервисом, как Google Stadia. Чтобы в них можно было играть, необходимо загрузить игры на ваше устройство. Что мне нужно для его запуска? Apple Arcade доступна в составе iOS 13, iPad OS 13, tvOS 13 и macOS Catalina или более поздних версий. Однако некоторые из более визуально насыщенных игр могут хорошо работать только на новом оборудовании, а для некоторых игр для Mac требуется macOS 11 (Big Sur). Сколько стоит Apple Arcade? Apple Arcade стоит 4,99 доллара в месяц, и вы также получите месячную бесплатную пробную версию. Вы также можете подписаться на годовой план, который составляет 49,99 доллара США.



Если вы в настоящее время пользуетесь ежемесячным планом за 4,99 доллара США и хотите перейти на годовой план, вы можете сделать это на своем iPhone или iPad. Откройте приложение App Store, затем коснитесь значка своей учетной записи в правом верхнем углу. Коснитесь « Подписки» , затем коснитесь записи для Apple Arcade. Здесь вы можете перейти на годовой план. Apple Arcade также входит в пакеты подписки Apple One, которые варьируются от 10 до 30 долларов в месяц. Как зарегистрироваться в Apple Arcade? Приложения Apple Arcade нет - оно встроено в App Store. На вашем iPhone, iPad или Mac откройте App Store и найдите вкладку Apple Arcade внизу экрана (или в левом столбце в macOS). Появится экран регистрации с кнопкой Попробовать бесплатно . После пробной версии с вас будет взиматься ежемесячная или годовая плата, в зависимости от вашего выбора. При подписке вам нужно будет ввести пароль Apple ID или использовать Touch ID или Face ID для входа в систему, и вам нужно будет несколько раз подтвердить покупку подписки.

После того, как вы закончите регистрацию, в разделе «Аркады» в App Store будут показаны доступные вам игры. Чтобы получить доступ к игре, нажмите на нее в App Store, затем нажмите кнопку «Получить». Когда игра будет установлена ​​на вашем устройстве, кнопка «Получить» превратится в кнопку «Воспроизвести», и вы сможете нажать ее, чтобы запустить игру. Значок игрового приложения также появится на главной странице вашего устройства.

На Apple TV действительно есть приложение Arcade. Откройте это, чтобы увидеть предложение о регистрации. Вы также найдете вкладку Arcade в App Store.

Включает ли моя подписка семейный доступ? Да. Одной подпиской за 4,99 доллара в месяц можно разделить до шести человек (включая вас). Как мне отменить Apple Arcade? Во-первых, имейте в виду, что если вы отмените Apple Arcade (либо до того, как закончится ваша бесплатная пробная версия, либо после подписки), вы не сможете продолжать играть в игры, пока не повторно подпишетесь. Если вас это устраивает, вы можете использовать тот же процесс, что и для отмены любой другой службы подписки. Вот самый простой способ сделать это на iPhone и iPad:



Откройте приложение App Store и нажмите на фото своего профиля в правом верхнем углу.

На появившемся экране нажмите « Подписки» вверху страницы.

Затем вы увидите список активных подписок, в котором должен быть указан Apple Arcade . Коснитесь его.

Вы увидите « Отменить бесплатную пробную версию» или « Отменить подписку» посередине открывшейся страницы. Коснитесь любого доступного варианта , затем « Подтвердите отмену» .

А вот как отменить Apple Arcade на Mac:



Откройте приложение App Store и нажмите значок с фотографией вашего профиля в левом нижнем углу.

Появится окно «Учетная запись», и вы должны щелкнуть « Просмотр информации» в верхней части окна. Введите свой пароль, когда / если будет предложено.

Когда появится информация об учетной записи , прокрутите вниз до раздела « Управление » и щелкните ссылку « Управление» справа от подписок .

Когда появится список ваших активных подписок, нажмите « Изменить» справа от Apple Arcade.

Ближе к середине открывшейся страницы вы увидите кнопку с надписью « Отменить бесплатную пробную версию» или « Отменить подписку» . Щелкните его, затем щелкните Подтвердить отмену и Подтвердить . Как получить доступ к играм Apple Arcade? Apple Arcade - это отдельная вкладка в App Store. Здесь вы можете найти игры для загрузки и взять все, что вам нравится, не опасаясь, что вас спишут, увидят рекламу или придется позже покупать в приложении.



После загрузки игры Apple Arcade можно найти на вашем устройстве, как и любое другое приложение.

Курирует ли Apple игры в Apple Arcade? Да.. Apple заявляет, что «вручную отбирает игры в Apple Arcade» и курирует их, «основываясь на оригинальности, качестве, творчестве, веселье и их привлекательности для игроков всех возрастов». Есть ли в играх Apple Arcade покупки в приложении? Нет. По словам Apple, «поскольку каждая игра включает в себя доступ ко всем возможностям, включая все игровые функции, контент и будущие обновления, никаких дополнительных покупок не потребуется». Даже у игр, для которых есть покупки в приложении в App Store, их не будет в Apple Arcade. Есть ли в играх Apple Arcade реклама? Тоже нет. В связи с этим Apple заявляет, что в Apple Arcade нет отслеживания рекламы. Apple Arcade - это служба потоковой передачи игр, такая же как Google Stadia или Xbox Game Streaming? Нет. Все Apple Arcade загружены.



Доступны ли игры Apple Arcade на других системах? Игры Apple Arcade изначально были эксклюзивными для Apple Arcade - ни в обычном магазине приложений, ни на какой-либо другой мобильной платформе. Некоторые из них появятся на ПК или консолях, но никогда не будут доступны по подписке.



С тех пор Apple несколько смягчила эту политику, и в Apple Arcade вы можете найти игры, которые также существуют в обычном магазине приложений или на Android. Обычно они обозначаются знаком «+» в конце, чтобы отличить версию Apple Arcade (бесплатно для загрузки с подпиской и без рекламы или покупок в приложении) от версии App Store. Например, Mini Metro (App Store) против Mini Metro + (Apple Arcade). Смогу ли я покупать игры в App Store без подписки на Apple Arcade? Да. Нет никаких признаков того, что существующая игровая модель исчезнет, ​​поскольку она отлично работает для бесплатных игр, таких как Idle Heroes или Toon Blast . Apple сосредотачивается на «подобранных» играх для Apple Arcade, поэтому нет никаких сомнений в том, что библиотека будет намного меньше, чем тысячи игр, доступных в App Store. Есть ли демоверсии для игр Apple Arcade? Нет, и в этом нет необходимости. Как и приложения в App Store, игры загружаются быстро и могут быть легко удалены, если вы больше не хотите их хранить.



Apple частично рассматривает Apple Arcade как способ дать игрокам возможность опробовать игры с большей свободой, чем в настоящее время позволяет App Store (чего практически нет). По словам Apple, «вместо того, чтобы вносить предоплату за каждую игру, подписка на Apple Arcade даст игрокам возможность попробовать любую игру в сервисе без риска».



Тем не менее, у сервиса есть бесплатная пробная версия, как мы видели в Apple Music и Apple News +. Смогу ли я продолжать играть в Apple Arcade, если отменю подписку? Нет. Как и в случае с большинством услуг по подписке, у вас есть доступ только тогда, когда вы являетесь подписчиком. Могу ли я использовать контроллеры с играми Apple Arcade? Да. В дополнение к традиционным контроллерам MFi (Made for iOS) вы можете соединить некоторые определенные контроллеры Bluetooth как для PlayStation 4, так и для Xbox One с вашим iPhone, iPad или Apple TV. Поскольку во многие игры Apple Arcade можно играть на Mac и Apple TV (где поддержка контроллеров более распространена), многие игры будут их поддерживать. Некоторые игры, особенно те, которые также доступны в более широком App Store и только для iPhone или iPad, не поддерживают контроллеры.

Как часто выходят новые игры? Игры обычно выходят по пятницам, но не каждую пятницу. График выпуска нерегулярный: по некоторым пятницам новые игры не выпускаются, по некоторым выходит одна игра, по некоторым - больше одной. Иногда новой игры не будет, но существующие игры получат большое обновление с новым контентом и функциями.



В среднем новые игры выпускаются примерно по одной каждые 2-3 недели, хотя это может улучшиться, поскольку Apple ослабила правила эксклюзивности Apple Arcade. Какие игры вышли на данный момент? Для Apple Arcade доступно более 150 игр, и этот список постоянно растет.

Официальный сайт — www.apple.com/ru/apple-arcade/

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