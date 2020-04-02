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В Samsung Galaxy S20 нашли скрытую от пользователей функцию

02.04.2020 14:16

Скрытая функция была обнаружена энтузиастами, которым потребовалось внести изменения в прошивку смартфона, чтобы ее активировать.
Речь идет о возможности работы дисплея без чрезмерного потребления заряда аккумулятора.

Как сообщает издание XDA Developers, скрытая функция, обнаруженная в Samsung Galaxy S20, позволяет выдавать четкое изображение приятное глазу при умеренном потреблении заряда.

Активированный режим позволяет удерживать частоту обновления на уровне 96 Гц, при этом разрешение будет 2400х1080 или 1600х720 пикселей.

В таком режиме на экране будет отображаться приятная картинка, но одновременно потреблении энергии будет меньше, чем при активации максимального режима.

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