Уникальное ценностное предложение Ethereum — программируемость. В экосистеме больше разработчиков, чем в любой другой криптовалюте, что обеспечивает большую доступность, удобство использования и внедрение. Сегодня нередко можно услышать о NFT, смарт-контрактах, доходности и т. д. Вариант использования Ethereum приводит к высокому спросу на криптовалюту, что в конечном итоге привело к росту цены токена.

Помимо Ethereum, на рынке доступно множество криптовалют. Одним из заметных конкурентов Ethereum на крипторынке является биткойн. Битва ведется уже некоторое время, и теперь ее называют биткойн-сбросом биткойнов максималистов.

В 2017 году рыночные капитализации биткойнов и эфириума не сильно отличались. Эти данные можно найти в рыночной капитализации монет , а рыночная капитализация Ethereum составляла 34 миллиарда долларов, а рыночная капитализация биткойнов — 41 миллиард долларов. С 2017 года наблюдается явное расхождение, но доминирование биткойнов продолжает снижаться. Инвесторы увидели в этом возможность инвестировать в Ethereum вместо биткойнов. Еще одна криптовалюта, на которую стоит обратить внимание, это Dogecoin, и эта криптовалюта появилась из ниоткуда.

В большинстве случаев трудно предсказать, поскольку одних исследований недостаточно, чтобы помочь вам. Иногда эмоции играют роль в вашем решении. Цена криптовалюты иногда может упасть на 90% за месяц, и ваши инвестиции в криптовалюту также могут иметь 10 000% возврата инвестиций в течение нескольких лет после 90% убытка.

Как Ethereum работал в прошлом?

Ниже показано, сколько вы заработали бы со временем, если бы инвестировали 100 долларов в Ethereum в 2015 году, когда ETH торговался по 1 доллару.

Есть много доступных способов получить разумную прибыль за это время. Ниже я разбил способы, которыми вы можете подойти к стратегии входа и выхода.

Чему учит нас прошлое о ценовом прогнозе Эфириума

Есть три ключевые стратегии получения прибыли при покупке Ethereum.

Вы можете удерживать Ethereum в течение длительного времени, пока не будете довольны прибылью. Эта стратегия называется « HODL », что означает «держаться за жизнь». Вторая стратегия заключается в том, чтобы покупать на исторических минимумах и продавать на исторических максимумах. Третья стратегия — DCA , сокращенно от «средняя стоимость в долларах». Он инвестирует небольшую сумму на регулярной основе, чтобы уменьшить влияние волатильности рынка.

Если вы посмотрите на цену с течением времени, вы заметите, что вы все равно будете получать прибыль, пока не обналичите деньги. Покупка ETH на 100 долларов, поскольку начальная цена 1 доллар за ETH все равно принесет вам прибыль. Если бы вы продали на рекордно высоком уровне в 2015 году и снова купили в том же году на рекордно низком уровне, вы также были бы в прибыли сегодня.

Вы должны помнить, что прогноз цены монеты ETH следует воспринимать как неопределенный, и всегда есть риск потерять все, что вы вложили.

Прогноз цены Эфириума на 2023 год

Отраслевые эксперты, кажется, единодушно согласны с тем, что Ethereum в ближайшие годы устремится на Луну. Кэти Вуд, основатель и генеральный директор Ark Invest, говорит, что ожидает, что рыночная капитализация Ethereum достигнет 20 триллионов долларов к 2030 году. Таким образом, ETH будет стоить около 166 000 долларов за монету. Это один из самых смелых прогнозов среди всех экспертов отрасли. Эксперты Finder.com, в том числе их основатель Фред Шебеста, считают, что к декабрю 2030 года Ethereum (ETH) будет торговаться на уровне около 26 500 долларов.

Долгосрочная перспектива

За последние несколько лет цена Ethereum резко выросла. При нынешних темпах развития индустрии блокчейнов Ethereum, находящийся в центре развития, неизбежно повысит свою цену. В настоящее время места в ETH стоят 3405 долларов. Однако эксперты прогнозируют цену в 50 788 долларов к 2030 году.

Взрыв метавселенной и ниш NFT привлек свежие деньги с традиционных рынков. По мере того, как некриптовальные инвесторы начинают проявлять интерес к метавселенной, все больше и больше денег будет поступать в Ethereum и продукты на базе Ethereum. Большинство метавселенных и проектов NFT построены на Ethereum.

Следовательно, вскоре последует ценовой взрыв. Эксперты Coin Price Forecasts прогнозируют, что к 2030 году Ethereum будет торговаться по цене около 18 000 долларов за токен, что означает увеличение на 440% по сравнению с сегодняшней ценой.

Что будет влиять на цену Ethereum?

Ethereum является основой децентрализованных финансов (DeFi), метавселенной, NFT и многих других ниш в индустрии блокчейнов. Одним из основных факторов, которые будут играть важную роль в цене Ethereum, является метавселенная и NFT. Революция Metaverse в настоящее время привлекает внимание известных людей из традиционного мира, включая Facebook, Microsoft и даже крупные движки разработки игр, такие как Ubisoft и Sony. Инвестиции этих проектов в метавселенную означают, что Ethereum получит гораздо больше внимания и гораздо больше использования. Это поднимет его стоимость.

По мере того, как эти новые инвесторы начинают вливаться в экосистему Ethereum, им нужно будет платить за газ для развития своих проектов. Чем больше они используют сеть ETH, тем больше газа они сжигают и, следовательно, тем выше цена Ethereum. По мере того, как Ethereum приближается к слиянию цепочки маяков, Ethereum превратится в сеть с полным доказательством доли.

Событие тройного халвинга

Эфириум подвергнется крупному тройному халвингу, который превратит его в дефляционный токен. Событие «тройной халвинг» — это фраза, используемая для обозначения комбинации двух крупных событий в сети Ethereum, которые существенно сократят выпуск монет ETH в обращение. Этими событиями являются предложение по улучшению Ethereum (EIP-1559) и слияние цепочки Beacon.

EIP-1559 предлагает изменение основного кода Ethereum, которое увеличит скорость майнинга монет ETH. Это обновление означает, что оценка платы за газ будет более доступной благодаря внедрению системы базовой платы и механизма сжигания платы, что делает Ethereum дефляционным активом. По мнению экспертов рынка, давление со стороны продавцов ETH уменьшится примерно на 30% в результате EIP-1559, в результате чего на рынке для покупателей будет гораздо меньше ETH.

Слияние цепочек маяков — это совершенно новый протокол, который полностью меняет способ работы сети Ethereum. Он превращает Ethereum из системы Proof-of-Work (майнинг) в систему Proof-of-Stake (стейкинг). Это также означает, что вместо того, чтобы награждать блоками майнеров с наибольшей вычислительной мощностью, он будет награждать блоки стейкерам в соответствии с их долей в пулах ставок Ethereum.

Сеть Beacon, также называемая ETH 2.0, приведет к гораздо меньшему количеству ETH на рынке, поскольку каждый держатель ETH будет спешить поставить свой Ethereum, чтобы пожинать плоды. Всего за 1 год и 3 месяца с момента запуска фазы 0 цепочки Beacon было поставлено более 10 миллионов ETH (около 12% всего оборотного предложения ETH). В будущем она будет только увеличиваться.

Это тройное событие приведет к росту цены Ethereum, поскольку спрос на токен будет увеличиваться, а предложение начинает быстро сокращаться.

Скорость принятия

Скорость принятия Ethereum явно значительно увеличилась за эти годы. По данным CoinTelegraph, за первые пять лет как Ethereum, так и биткойна Ethereum вырос больше, чем биткойн с точки зрения использования, в четыре раза. По данным Etherscan, предложение Ethereum неуклонно росло с 2016 года, что означает, что спрос на токен ETH постоянно растет.

Кроме того, ежедневные транзакции Ethereum выросли с примерно 9000 транзакций в день до пика в более чем 1 миллион транзакций в день.

Кроме того, количество уникальных адресов в сети Ethereum также быстро выросло с чуть более 30 000 в 2016 году до значительно более 190 миллионов в 2022 году.

Ethereum — один из самых ликвидных активов в блокчейне. По данным Etherscan, среднее время блока в сети Ethereum по состоянию на 28 марта 2022 года составляет 13,11 секунды. Это означает, что добавление новых монет Ethereum на рынок занимает 13,11 секунды.

В настоящее время Ethereum имеет в обращении 120 160 418 монет. Однако максимальное количество монет, закодированных для существования за время существования криптовалюты, недоступно. В то время как Ethereum имеет неограниченный запас, он также имеет ограниченный максимальный годовой запас в 18 миллионов ETH. Это означает, что каждый год в обращение добавляется 18 миллионов ETH. Сложность сети и скорость хэширования определяют это число. На данный момент сложность сети Ethereum составляет 13 061 терахеш (TH).

Это означает, что сегодня добывать монеты Ethereum бесконечно сложнее, чем пять лет назад.

Ethereum также движется к слиянию с Beacon Chain, превращая сеть в полностью защищенную сеть ставок. Это приведет к тому, что Ethereum станет дефляционным криптоактивом, что приведет к росту его цены. По данным DeFi Lama, в настоящее время ликвидность Ethereum составляет более 126,76 млрд долларов.

Что громкие имена говорят об Ethereum?

О криптовалюте говорят многие, как никогда раньше. Его называют активом будущего, и он не уступает, когда речь идет о разговорах для богатых.

Илон Маск, технически подкованный миллиардер, неоднократно демонстрировал поддержку и энтузиазм в отношении Ethereum в своем посте в Твиттере. В сообщении в Твиттере от 24 октября 2021 года он ответил пользователю Твиттера, сказав: «Я получил несколько строк хэша ASCII, называемых биткойн, эфириум и додж. Вот и все.»

Марк Кьюбан рассказал в интервью Crypto 15 февраля 2022 года, что он проявляет большой энтузиазм по поводу будущего Ethereum. Марк Кьюбан — миллиардер, добившийся собственного успеха, и один из его заметных успехов связан с такими компаниями, как Micro Solution.

Каждая инвестиция должна быть изучена на предмет ее риска, и Ethereum не является исключением. Есть также замечания известных имен, которые предупреждают о будущем падении цены.

Проведите исследование и инвестируйте с осторожностью. Криптовалюта нестабильна, и даже упомянутые мной громкие имена не совсем уверены в будущей цене Ethereum. Криптоэксперты не должны заставлять вас думать, что у них есть лучший инвестиционный совет. Внутренние и внешние факторы могут изменить направление Ethereum.

Советы инвесторам в ETH

Криптовалюта все еще находится на новых этапах технологического развития. Понимание этой технологии может быть сложной задачей, и узнать о ней может быть трудно; к счастью для вас, мы сузили то, что вам нужно знать.

Вот способы защитить ваши инвестиции и необходимые меры предосторожности:

Очень важно не переходить по подозрительным ссылкам и не рассылать информацию о своем кошельке. Хакеры могут получить доступ к кошельку ничего не подозревающего пользователя и лишить его средств.

Всегда защищайте свой кошелек с помощью дополнительного уровня защиты, такого как двухфакторная аутентификация.

Криптовалютные трейдеры также должны защищать свои учетные записи в социальных сетях. Криптохакеры могут выдать себя за вас и украсть у близких друзей и семьи.

Позаботьтесь о мошенничестве с бесплатными раздачами, мошенничестве с NFT, накачке альткойнов и дампах.

Продолжайте изучать технологию, потому что вы первая защита от мошенников.

Кошельки с холодным хранением являются наиболее безопасными для хранения вашего эфира.