Новинки бренда 2025: Обзор официальных приложений BestChange в Telegram, App Store, Google Play и AppGallery

BestChange — это бесплатный сервис мониторинга, который предоставляет все необходимые инструменты для поиска лучших предложений по обмену криптовалют в надежных криптообменниках. Приложение позволяет быстро находить, где с минимальным риском купить и продать криптовалюту, обменять фиатные деньги и другие платежные единицы в 129 странах.

BestChange агрегирует данные от 655 обменных пунктов: 46 713 валютных пар, более миллиона курсов обмена и 2,6+ миллионов реальных отзывов пользователей.

За 18 лет безупречной работы сервис зарекомендовал себя как эталон надежности в сфере информирования об обмене финансов и криптовалют. Сегодня продуктами экосистемы BestChange ежемесячно пользуются миллионы человек.

В 2025 году BestChange выпустил обновленную экосистему продуктов в дополнение к основному домену с дизайном для ценителей олдскула:

Звучит серьезно, стоит разобраться, что «под капотом» у новинок и какой функционал доступен в каждой из них.

Первым шагом стал выход BestChange mini в Telegram в феврале 2025 года и последующее обновление его визуальной части в октябре 2025 года. Запуск мини-приложения — это демонстрация гибкости и адаптивности крупного игрока, который не боится менять устоявшиеся бизнес-модели, чтобы сделать продукт удобным для всех категорий пользователей. Благодаря интеграции в Telegram-бот, найти лучший курс обмена криптовалют не сложнее, чем отправить сообщение. Этот новый формат, несомненно, укрепит позиции BestChange как надежного лидера отрасли и инноватора.

12 важных пользовательских нововведений в Telegram-приложении Bestchange

Быстрый поиск выгодного курса обмена криптовалюты (например, BTC, ETH) на фиат или другую крипту. Отслеживание точного курса криптовалют: данные обновляются по мануальному запросу, с помощью соответствующей кнопки. Это помогает снизить риски обмена, связанные с волатильностью. Получение и удобный просмотр предложений от 600+ проверенных обменных сервисов единым списком. Подбор максимально релевантных офферов за счет возможности ввода конкретной суммы в калькулятор. Настройка фильтров по особенностям обмена: фиксированный курс, отсутствие комиссий и др. Благодаря фильтрам, можно провести узкий поиск и сэкономить время. Просмотр реальных отзывов пользователей о работе конкретных обменников. Защита от скрытых комиссий благодаря четкому обозначению всех условий работы обменных пунктов специальными метками. Работа только с обменниками с хорошей репутацией, прошедшими строгую проверку BestChange. Возможность связаться со службой поддержки BestChange и получить консультацию при возникновении вопросов. Быстрый доступ к сервису прямо в Telegram без необходимости открывать браузер или отдельное приложение. Работа в чистом и интуитивно понятном интерфейсе с обновленным дизайном. Использование единого визуального стиля в рамках экосистемы BestChange для бесшовного опыта. Подача BestChange mini основывается на принципах, которые сделали мониторинг лидером рынка: простота, безопасность и надежность, доказанная годами работы.

С лета 2025 BestChange запустили официальные мобильные приложения в трех сторах: App Store, Google Play, AppGallery. В ближайшее время готовится выход в RuStore.

Каждый элемент интерфейса приложений продуман для комфортного взаимодействия. С помощью регулярных обновлений разработчики BestChange продолжают улучшать функционал, оптимизировать дизайн и расширять возможности эффективного поиска лучших курсов для тех, кто привык решать любые вопросы на ходу и ценит комфортный мобильный опыт.

На данный момент реализованы 6 ключевых дизайнерских улучшений:

Проведено множество правок дизайна, что помогло сделать приложение более визуально приятным и эффективнее использовать доступное на экране пространство. Язык теперь определяется автоматически в зависимости от региона/языка устройства: если в настройках смартфона указан регион «Россия» и русский язык, пользователь увидит интерфейс приложения на русском. Для остальных регионов и языков используется английский. В будущем для удобства пользователей планируется расширить набор доступных языков. В приложении появилась навигационная панель. С нее доступны экраны «Все обменные пункты», «Избранное», главная страница с Калькулятором, «Оповещения» для отслеживания желаемых условия обмена и дополнительные материалы и инструменты: база знаний, форма обратной связи и т.д. Раздел «Все обменные пункты» включает список всех сервисов, участвующих в мониторинге. Указываются их названия, статус, резерв и другие параметры, есть возможность посмотреть детальную информацию в отдельном окне. Также здесь можно добавить обменный пункт в Избранное или личный Черный список с возможностью последующего удаления. Страница «Избранное» разделяется на 2 вкладки: «Обменники» и «Направления».

Во вкладке «Обменники» показываются сервисы, добавленные пользователем в Избранное. Доступна сортировка по названию, количеству претензий и отзывов, статусу, величине резерва и числу курсов.

Также можно сузить поиск за счет фильтрации по статусу, претензиям и резерву.

Во вкладке «Направления» выводятся валютные пары, добавленные пользователем в Избранное. При нажатии на направление происходит переход в калькулятор, предзаполненный выбранной валютной парой.

Добавлять направления в Избранное можно и с помощью калькулятора, для этого нужно смахнуть его справа налево и нажать на иконку-сердечко. Также можно очистить калькулятор, нажав на иконку мусорного бака.

С запуском приложений BestChange искать лучшие курсы обмена стало проще и удобнее: проверенные обменные сервисы, фильтры поиска, мгновенные обновления курсов — всё это под рукой в смартфоне, без лишних действий и визуального шума. Но обширная экосистема BestChange позволяет охватить все категории пользователей: и тех, кто всегда в движении и использует мобильные продукты, и тех, кто привык управлять курсами и обменами с десктопа, и даже тех, кто любит переходить между платформами и устройствами и не желает терять удобство при смене формата. BestChange обеспечивает единый опыт для всех, кто ценит надежность, скорость и гибкость в поиске лучших курсов.