Распыление контента: как создать бомбу в социальных сетях

Создание хорошего контента – тяжелая работа, которая требует много времени. Прилагаемые вами усилия означают, что каждый раз, когда вы создаете ценный контент, вам необходимо убедиться, что он распространяется повсюду. Назовем такую схему распространения — атомизацией контента .

С чего начать?

Во-первых, ваш отличный контент должен быть немного более содержательным, чем отдельная запись в блоге или короткое эссе. Вот несколько хороших примеров отличного контента:

отчеты об исследованиях,

электронные книги,

обширные официальные документы,

гайды и так далее.

Опубликуйте основную часть вашего контента в своем собственном домене, чтобы получить максимальную отдачу от входящих ссылок.

Теперь ключом к этой модели является то, что вы можете переформатировать и повторно опубликовать свою информацию . Вы можете сделать это в разном формате, на разном уровне и в разной длине. Представление материала в другой форме делает его более доступным. Вы также получите больше элементов, которыми можно поделиться на вашем сайте. Использование различных форматов открывает множество каналов для распространения.

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Видеоконтент

Вам нужны некоторые технологии и навыки для создания видео, но вы уже выполнили основную часть работы в форме вашего отличного контента.

Одна минута видео — это примерно от 100 до 120 слов. Длина зависит от вашей работы и от того, как быстро вы говорите, обычно на странице, полной текста, вы получаете 5 минут видео.

Создайте короткую видеоверсию своего контента и загрузите ее на Youtube. Вы также можете встраивать видеоролики Youtube в свои презентации SlideShare. При создании видео избегайте говорящих голов, используйте графику и анимацию. Используйте Youtube в качестве хранилища видео, но вставьте видео на свой сайт и продвигайте его. Один из самых простых форматов видео — слайды с закадровым голосом . Таким образом, вам нужно создать слайды для видео, но вы можете повторно использовать слайды для LinkedIn, SlideShare, а также размещать их на своем сайте как отдельный фрагмент контента. Чтобы получить поддержку, отправьте видео в свой список рассылки и опубликуйте в социальных сетях.

Добавьте призыв к действию в видео, которое приведет людей на ваш сайт.

Слайды

Создавайте слайды из своего контента. Используйте большие красочные изображения для слайдов. Всего один пункт или идея на слайд, не более 10 слов на одном слайде. Вы можете добавлять к слайдам короткие пояснительные абзацы.

Убедитесь, что добавленный текст доступен для чтения в представлении SlideShare по умолчанию. Загрузите слайды в SlideShare и Scribd. Эти два сайта являются наиболее часто используемыми сайтами для обмена слайдами. Отправляйте информацию о своих слайдах в список рассылки и публикуйте в социальных сетях. Вставляйте свои видео в слайды SlideShare.

Пресс-релизы

Напишите пресс-релизы и распространите среди соответствующих журналистов. После того как вы дадите им время на реакцию, распространяйте через PR-сайты. Напишите увлекательный пресс-релиз и обязательно добавьте информацию, которая заставит журналиста использовать его:

что важно,

как это ново,

статистика и числа и т. д.

Не отправляйте свой пресс-релиз по электронной почте и на сайты социальных сетей, но обязательно разместите его где-нибудь на своем веб-сайте.

Резюме

Резюме — это очень короткий и сконцентрированный тизер вашего основного содержания.

Создайте его, чтобы вызвать первоначальный интерес, который приведет к более глубокому взаимодействию. Вы можете использовать это, если планируете продавать основной материал своего отличного контента. Кроме того, тизер с резюме может стать отличным инструментом для направления посетителей к вашему лид-магниту.

Объем резюме — 1 или 2 страницы. Вы можете использовать те же темы, которые вы создали для видео и слайдов. Сохраните самые важные откровения в основной части отличного контента и направьте свою аудиторию к форме для лида.

Аналогично слайдам загрузите это в SlideShare. Сообщите людям об этом через вашу новостную рассылку и каналы социальных сетей. Во всех ваших письменных задачах вы извлечете пользу из ежедневной письменной привычки.

Изображения, графики и инфографика

Создавайте из своего контента инфографику, графики и другие красочные материалы. Даже если вы представляете только несколько ключевых статистических данных, сделайте их наглядными.

Изображения легко потреблять и распространять. Загрузите свои изображения на Flickr и другие сайты изображений. Используйте максимально возможное разрешение. Вы также можете создавать PDF-версии изображений и распространять их через SlideShare и Scribd. Делитесь контентом в социальных сетях и списках рассылки.

Фрагменты

Извлеките важные факты и данные из своего контента и углубитесь. Почти всегда можно развернуть абзац или подраздел, чтобы он стоял сам по себе. Например, каждый пункт в этом списке может быть отдельным сообщением в блоге.

Спрашивайте отзывы и мнения посетителей по конкретным вопросам и расширяйте их. Отформатируйте фрагменты в виде сообщений в блогах и распространите через каналы социальных сетей. Вы можете отправить обзор или дайджест фрагментов в свой список рассылки.

Событие вокруг вашего контента

Организуйте мероприятия, чтобы анонсировать отличный контент. Вы можете организовать анонсирование событий в реальной жизни или онлайн. Но не останавливайтесь на достигнутом, растягивайте имеющийся у вас материал как можно дольше.

Пригласите влиятельных лиц из вашей отрасли и потенциальных клиентов. Главное — заставить участников пообщаться и хорошо провести время. Если вы сыграете хорошо, ваши существующие клиенты станут вашими продавцами для новых потенциальных клиентов.

Объясняйте и преподавайте отличный контент на семинарах и конференциях. Попросите людей посетить вебинары. Отправляйте информацию о мероприятиях в свои списки рассылки и каналы социальных сетей. Создавайте видеоролики о мероприятиях и размещайте их в Интернете.

Аудиоконтент и подкасты

Запишите подкаст о содержании. Если ваш контент не слишком полагается на визуальные эффекты, скопируйте аудио из видео и используйте его, чтобы:

объясните ключевые концепции,

дать общий обзор и

обсудить отдельные моменты, касающиеся содержания и т. д.

Аудио — не самая популярная форма контента, поэтому вы можете проверить свою аудиторию, стоит ли это усилий.

Если вы решите сделать это, распространяйте через iTunes и каналы социальных сетей.

Каналы социальных сетей

В социальных медиа каналов, упомянутые в данном посте являются специфическими для вас. Выберите социальные сети, новости и сайты закладок. Включите сайты для слайдов, изображений и другого контента.

Сделайте свой выбор в зависимости от вашей ниши и целевой группы. Эти каналы могут включать Facebook, Twitter, Reddit, LinkedIn и многие другие. Но убедитесь, что это также относится к вашему блогу и веб-сайту.

Публикуйте свои самые эффективные материалы в социальных сетях и найдите похожий контент, чтобы привлечь больше внимания своей аудитории.

Лента новостей

Не рассылайте сразу весь контент. Работа с различными форматами и медиа-каналами может занять недели. Вы должны спланировать, что у вас получится в первую очередь, чтобы интерес оставался на прежнем уровне.

Каждый новый фрагмент контента предназначен для добавления и расширения предыдущей информации. Цель — увеличить охват и привлечь новых посетителей (потенциальных клиентов и продаж).

Обновления статуса

Каждый раз, когда вы создаете или обновляете свой контент, обязательно сообщайте об этом своим подписчикам. Публикуйте сообщения в Facebook, Twitter, Instagram и других социальных сетях. Убедитесь, что вы публикуете несколько раз, так как большинство ваших подписчиков не получат сообщение, если вы разместите только один раз.

Например, опубликуйте сообщение в Facebook в день обновления, а затем через 7, 14 и 28 дней . Не волнуйтесь, большинство ваших подписчиков не увидят сообщение более одного раза.

Список рассылки

Люди редко покупают при первом посещении вашего сайта. Постарайтесь включить их в свой список, чтобы у вас было время поработать с ними и вырастить потенциальных клиентов, пока они не станут платежеспособными клиентами.

Всякий раз, когда вы рассылаете информацию в другом формате, просите людей подписаться на нее. Создавайте лид-магниты на основе контента.

Распространение контента

Синдикация контента публикует ваш существующий контент на других веб-сайтах. Контент может быть синдицирован полностью или вы можете редактировать синдицированную копию. Синдицированная копия может быть короче или сосредоточена на одном аспекте исходного содержания.

Распространение контента поможет вам продвигать свой бренд или веб-сайт, и вы сможете охватить аудиторию, которая еще не знает вас.

Чтобы начать распространение контента, рассмотрите сайты, у которых уже есть огромная аудитория. Кроме того, чтобы почувствовать это, воспользуйтесь сайтами, на которых можно бесплатно размещать сообщения:

Medium

VC

Spark

Pikabu

Используйте некоторые из ваших лучших материалов для распространения и убедитесь, что вы ссылаетесь на свой сайт. Ссылки могут иметь вид rel = nofollow, но вы дадите людям возможность узнать о вас больше.

Продажа контента

Если вы планируете продавать основную часть отличного контента, используйте эту модель для распространения фрагментов и резюме. Вам нужно найти баланс между тем, что есть в платном продукте, и тем, что вы можете раздать бесплатно. Один из способов продажи вашего контента — это онлайн-обучение, семинары, мастер-классы и вебинары . Включите ссылки на ваш платный контент во все свои сообщения.

Ссылки в контенте

Весь контент, который вы распространяете и синдицируете за пределами своего веб-сайта, должен иметь обратную ссылку на вас. Убедитесь, что у вас есть:

ссылки в контенте,

CTA (призыв к действию) для перехода по ссылкам,

помеnrb все[ ссылjr на Google Analytics.

Выполнение этих шагов поможет вам получить больше от вашей тяжелой работы. Вы сможете месяцами использовать хорошо созданный эпический контент. У вас остается достаточно времени для создания следующего эпического произведения.

Регулярно обновляйте контент

Убедитесь, что вы регулярно обновляете свой контент. Если ваш контент датирован несколькими годами ранее, вы можете получить намного меньше посетителей. Люди будут рассматривать ваш контент как «старый», даже если вы пишете о том, что актуально и не изменилось за последние годы. Выполняя атомизацию контента, вы должны обновлять контент повсюду!

Обновите статистику в контенте

Обновите имена файлов PDF-файлов и других файлов. Даже если вы больше ничего не обновляете, просто обновите дату в контенте и повторно опубликуйте.

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