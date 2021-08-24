Контент-маркетинг — что это такое?

Контент-маркетинг – это тип маркетинга, который состоит из стратегического создания, публикации и продвижения контента . Он обычно используется для повышения узнаваемости бренда и вовлеченности, привлечения посетителей, пользователей или потенциальных клиентов к продажам, а также увеличения числа покупок и доходов бизнеса.

Почему так важен контент-маркетинг?

Проще говоря: если все сделано правильно, контент-маркетинг имеет большую рентабельность инвестиций .

И в отличие от других форм цифрового маркетинга (таких, как PPC или PR), контент-маркетинг может продолжать приносить пользу вашему бизнесу в долгосрочной перспективе. В отличие от рекламы или пресс-релиза в Facebook, контент может продолжать привлекать трафик, узнаваемость бренда и потенциальных клиентов в течение многих лет.

По данным авторитетного издания HubSpot, маркетологи, для которых ведение блогов является приоритетом, в 13 раз чаще получают положительную рентабельность инвестиций, чем те, кто этого не делает.

Контент-маркетинг помогает привлекать, вовлекать, конвертировать и удерживать клиентов, которых иначе вы не смогли бы достичь другими инструментами. И он никогда еще не был таким популярным — если вы его не используете, то практически наверняка ваши конкуренты вплотную занимаются этим.

Контент-маркетинг основан на идее, что лучший способ завоевать доверие наших потенциальных клиентов — дать им то, что они хотят . В Интернете это часто превращается в полезный контент, который не прерывает того, что делает посетитель, а скорее приглашает его учиться, получать удовольствие и общаться. Хороший контент-маркетинг приводит пользователя к нам, а не ставит себя перед ним. Это укрепляет доверие и лояльность потенциальных клиентов.

Входящий маркетинг (Inbound Marketing)

Совсем недавно термин входящий маркетинг стал использоваться как способ описания типа маркетинга, который позволяет клиентам приходить к бренду самостоятельно , а не бренду, обращающемуся к клиенту через рекламу. Эта идея основана на предположении, что если вы публикуете полезный контент, покупатель будет искать компанию, которая предлагает лучший совет. Лучший способ понять это – подумать о поиске в Google.

Что он найдет, если поискать в Интернете совет о том, как вырастить свой сад? Скорее всего, они получат список сообщений в блогах и статей, предлагающих советы и рекомендации для садоводов. Поскольку Google отдает приоритет местным результатам, местный питомник, предлагающий такие советы в своем блоге, будет иметь высокий рейтинг в результатах поиска. Для местного питомника это прием входящего маркетинга – заставить клиента сначала обратиться к вам.

Довольно легко увидеть, что вся эта транзакция стала возможной только благодаря полезному контенту, который существует благодаря контент-маркетингу.

Чем не является контент-маркетинг

Дело не в вас — это прямо противоречит большинству рекламных теорий. В рекламе всегда говорится о компании, которая за нее платит. В контент-маркетинге нам нужно использовать противоположный подход. Контент должен быть о нашей аудитории.

Дело не в вашем продукте — Речь идет не о нашей компании, но, конечно, о нашем продукте? Нет, дело не в этом. Контент-маркетинг на 100% помогает вашему клиенту добиться успеха (используя ваш контент). Опять же, не ваш продукт.

Речь не идет о мгновенных продажах. Контент-маркетинг является долгосрочной стратегией для укрепления доверия и лояльности клиентов к бренду или идее. Он знает, что продажи достигаются за счет доверия клиентов. В конце концов, вы не можете никого заставить что-либо купить.

Дело не в творчестве. В мире рекламы царит креативность, но не в контент-маркетинге. У контента есть большая миссия.

Формула современного контент-маркетинга

История показывает нам, что контент-маркетинг может принимать разные формы. Фактически, многое из того, что сегодня считается контент-маркетингом, все еще осуществляется в печатных изданиях, таких как журналы, книги, брошюры и листовки. Однако с каждым годом все больше и больше усилий по контент-маркетингу переносится в онлайн, где пользователи очень свободно создают, делятся и распространяют контент. Для компании, внедряющей контент-маркетинг, это требует простой пошаговой формулы.

Создавайте полезный контент, письменный или визуальный. Распространяйте этот контент, обычно через блог. Делитесь контентом в социальных сетях. Увеличивайте свою аудиторию и укрепляйте ее доверие.

Однако важно подчеркнуть, что эта формула не является универсальным подходом, и что рынок контента действительно может проявляться во многих других формах. Тем не менее эта формула снова и снова доказала свою эффективность и лежит в основе того, что сегодня является контент-маркетингом.

Whole Foods Market

Одним из примеров компании, преуспевающей в контент-маркетинге, является Whole Foods Market, сеть супермаркетов цельных продуктов в Техасе, имеющая преданную фанатскую базу. Через свой веб-сайт, страницу в Facebook и блог компании Whole Foods Market постоянно создает и распространяет контент, который волнует их клиентов. Часть контента напрямую связана с их продуктами, такими как рецепты и советы по приготовлению пищи, а часть просто связана с тем, что их клиенты увлечены, например, с проблемами окружающей среды или информацией о генетически модифицированных продуктах.

Whole Foods Market таким образом привлекла более 1 миллиона поклонников Facebook и активное сообщество своими усилиями по контент-маркетингу.

Будущее контент-маркетинга

Хотя контент-маркетинг ежегодно хоронят, как и SEO, он остается растущей тенденцией.

За последние несколько лет искусство маркетинга, онлайн и офлайн, кардинально изменилось. В настоящее время все тенденции указывают на контент-маркетинг как на следующий большой путь в индустрии онлайн-маркетинга. Это похоже на шумиху в социальных сетях всего несколько лет назад. В то время как развитие онлайн-маркетинга контента постепенно набирает обороты, определенные изменения в индустрии поисковой оптимизации (SEO) продвигают индустрию контент-маркетинга вперед еще быстрее.

Более длинный контент = лучший контент

Нил Патель, блогер и соучредитель KISSmetrics, сказал, что «SEO — это не то же самое, что было раньше. Вы не можете просто открыть уродливый веб-сайт, выбросить посредственный контент, создать несколько ссылок и рассчитывать на высокий рейтинг». По словам Пателя, нам действительно нужно создать хороший веб-сайт и довести его до верха высококачественным контентом.

На протяжении многих лет поисковая оптимизация была основным продуктом для многих компаний как способ занять высокие позиции в Google и привлечь внимание людей, но в последнее время она теряет свою популярность из-за постоянных обновлений алгоритмов, производимых Google и другими конкурирующими поисковыми системами. С каждым днем ​​мы узнаем все больше и больше о том, что Google решительно отдает предпочтение длинному хвосту контента, который больше всего помогает читателям.

Раньше мы могли создать страницу с правильными ключевыми словами. Теперь нам нужно решить проблемы наших клиентов, чтобы занять высокие позиции.

На этой диаграмме можно увидеть некоторые убедительные доказательства, определяющие последнюю тенденцию Google к увеличению объема содержания блогов. Для многих популярных поисковых запросов первая десятка результатов фактически предлагает в среднем не менее 2400 слов или более. Это новая и тревожная тенденция для тех, кто вкладывает большую часть своих усилий в короткий контент или чистую тактику SEO.

Также кажется, что пользователи также предпочитают длинный контент . Существует прямая зависимость между длиной статьи и количеством ссылок / репостов в сети.

Довольно легко увидеть, что Google делает какие-то предположения о качестве статьи на основе ее объема. Одна из вещей, на которой нам нужно будет сосредоточиться в продвижении контент-маркетинга, — это общее качество и длина нашего контента .

Контент-маркетологи тратят больше

Еще одна тенденция в индустрии контент-маркетинга — это увеличение общих расходов на маркетинговую категорию. По мере того, как контент-маркетинг движется вперед, также наблюдается вероятная тенденция к появлению все большего количества средств. В исследовании Content Marketing Institute, маркетологи B2B-контента сообщили, что они использовали в общей сложности 13 различных тактик для своих усилий по маркетингу контента.

По мере того как популярность и понимание контент-маркетинга продолжает расти, на рынке будет расти конкуренция, что приведет к большему росту использования. Также отрадно видеть, что социальные сети, статьи на веб-сайтах и ​​блоги вошли в четверку самых популярных методов контент-маркетинга. Это еще раз подтверждает продолжающуюся тенденцию к увеличению инвестиций в маркетинг контента в Интернете.

Как начать работу с контент-маркетингом

Для начала есть несколько вещей, которые вы можете сделать перед запуском контент-маркетинга.

Разработайте место для контента . Если у вас нет блога или раздела на вашем веб-сайте, в который вы также можете добавлять статьи, сейчас самое время создать его. Если вы собираетесь создавать и делиться контентом, вам нужно место для его распространения. Познакомьтесь со своей аудиторией . Контент-маркетинг — это все, чтобы привлечь вашу аудиторию таким образом, чтобы он был полезным для них. Для этого вам нужно по-настоящему понимать своих клиентов. Если вы хотите глубже понять, кто будет аудиторией вашего контента, попробуйте инструмент HubSpot «Make My Persona». Создавайте контент, который понравится вашей аудитории . Теперь, когда вы понимаете, кто ваша аудитория, пришло время создавать контент специально для них. Лучший способ сделать это — выяснить болевые точки вашей аудитории. И создавайте контент, который помогает им решать эти проблемы. Вы можете найти животрепещущие проблемы вашей аудитории на форумах и в группах соцсетей, где общается ваша целевая аудитория. Планируйте свой контент. Контент-маркетинг — это гораздо больше, чем просто публикация сообщения в блоге. Вам нужно обдумать все, что вы делаете. Лучший способ сделать это — использовать встречу по планированию контента с вашей командой и разработать редакционный календарь. Объедините свою команду . Хороший контент-маркетинг — это командные усилия. Убедитесь, что вы включаете всех членов своей команды и поддерживаете их участие в достижении общих целей.

Совет от профессионала: те же самые места, куда вы ходите за идеями по содержанию, также являются местами, где вы можете продвигать свой контент после его публикации. Так что не просто наблюдайте за этими сообществами: взаимодействуйте с ними, делайте комментарии, добавляйте ценность. Тогда, когда вам будет что продвигать, вы не будете казаться назойливым маркетологом. Вы просто член сообщества, который хочет поделиться чем-то классным.

Контент-маркетинг — отличный способ привлечь вашу аудиторию контентом, о котором они действительно хотят слышать.

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