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Контент-маркетинг — что это такое?

Контент-маркетинг — что это такое? Контент маркетинг
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Содержание
  1. Почему так важен контент-маркетинг?
  2. Входящий маркетинг (Inbound Marketing)
  3. Чем не является контент-маркетинг
  4. Формула современного контент-маркетинга
  5. Whole Foods Market
  6. Будущее контент-маркетинга
  7. Более длинный контент = лучший контент
  8. Контент-маркетологи тратят больше
  9. Как начать работу с контент-маркетингом

Основы контент-маркетинга

Контент-маркетинг – это тип маркетинга, который состоит из стратегического создания, публикации и продвижения контента. Он обычно используется для повышения узнаваемости бренда и вовлеченности, привлечения посетителей, пользователей или потенциальных клиентов к продажам, а также увеличения числа покупок и доходов бизнеса.

Почему так важен контент-маркетинг?

Проще говоря: если все сделано правильно, контент-маркетинг имеет большую рентабельность инвестиций.

И в отличие от других форм цифрового маркетинга (таких, как PPC или PR), контент-маркетинг может продолжать приносить пользу вашему бизнесу в долгосрочной перспективе. В отличие от рекламы или пресс-релиза в Facebook, контент может продолжать привлекать трафик, узнаваемость бренда и потенциальных клиентов в течение многих лет.

По данным авторитетного издания HubSpot, маркетологи, для которых ведение блогов является приоритетом, в 13 раз чаще получают положительную рентабельность инвестиций, чем те, кто этого не делает.

Контент-маркетинг помогает привлекать, вовлекать, конвертировать и удерживать клиентов, которых иначе вы не смогли бы достичь другими инструментами. И он никогда еще не был таким популярным — если вы его не используете, то практически наверняка ваши конкуренты вплотную занимаются этим.

Контент-маркетинг — что это такое?
Статистика Google Trends

Контент-маркетинг основан на идее, что лучший способ завоевать доверие наших потенциальных клиентов — дать им то, что они хотятВ Интернете это часто превращается в полезный контент, который не прерывает того, что делает посетитель, а скорее приглашает его учиться, получать удовольствие и общаться. Хороший контент-маркетинг  приводит пользователя к нам, а не ставит себя перед ним. Это укрепляет доверие и лояльность потенциальных клиентов.

Входящий маркетинг (Inbound Marketing)

Совсем недавно термин входящий маркетинг стал использоваться как способ описания типа маркетинга, который позволяет клиентам приходить к бренду самостоятельно, а не бренду, обращающемуся к клиенту через рекламу. Эта идея основана на предположении, что если вы публикуете полезный контент, покупатель будет искать компанию, которая предлагает лучший совет. Лучший способ понять это – подумать о поиске в Google.

Что он найдет, если поискать в Интернете совет о том, как вырастить свой сад? Скорее всего, они получат список сообщений в блогах и статей, предлагающих советы и рекомендации для садоводов. Поскольку Google отдает приоритет местным результатам, местный питомник, предлагающий такие советы в своем блоге, будет иметь высокий рейтинг в результатах поиска. Для местного питомника это прием входящего маркетинга – заставить клиента сначала обратиться к вам.

Довольно легко увидеть, что вся эта транзакция стала возможной только благодаря полезному контенту, который существует благодаря контент-маркетингу.

Чем не является контент-маркетинг

  • Дело не в вас — это прямо противоречит большинству рекламных теорий. В рекламе всегда говорится о компании, которая за нее платит. В контент-маркетинге нам нужно использовать противоположный подход. Контент должен быть о нашей аудитории.
  • Дело не в вашем продукте — Речь идет не о нашей компании, но, конечно, о нашем продукте? Нет, дело не в этом. Контент-маркетинг на 100% помогает вашему клиенту добиться успеха (используя ваш контент). Опять же, не ваш продукт.
  • Речь не идет о мгновенных продажах. Контент-маркетинг является долгосрочной стратегией для укрепления доверия и лояльности клиентов к бренду или идее. Он знает, что продажи достигаются за счет доверия клиентов. В конце концов, вы не можете никого заставить что-либо купить.
  • Дело не в творчестве. В мире рекламы царит креативность, но не в контент-маркетинге. У контента есть большая миссия.

Формула современного контент-маркетинга

История показывает нам, что контент-маркетинг может принимать разные формы. Фактически, многое из того, что сегодня считается контент-маркетингом, все еще осуществляется в печатных изданиях, таких как журналы, книги, брошюры и листовки. Однако с каждым годом все больше и больше усилий по контент-маркетингу переносится в онлайн, где пользователи очень свободно создают, делятся и распространяют контент. Для компании, внедряющей контент-маркетинг, это требует простой пошаговой формулы.

  1. Создавайте полезный контент, письменный или визуальный.
  2. Распространяйте этот контент, обычно через блог.
  3. Делитесь контентом в социальных сетях.
  4. Увеличивайте свою аудиторию и укрепляйте ее доверие.

Однако важно подчеркнуть, что эта формула не является универсальным подходом, и что рынок контента действительно может проявляться во многих других формах. Тем не менее эта формула снова и снова доказала свою эффективность и лежит в основе того, что сегодня является контент-маркетингом.

Whole Foods Market

Одним из примеров компании, преуспевающей в контент-маркетинге, является Whole Foods Market, сеть супермаркетов цельных продуктов в Техасе, имеющая преданную фанатскую базу. Через свой веб-сайт, страницу в Facebook и блог компании Whole Foods Market постоянно создает и распространяет контент, который волнует их клиентов. Часть контента напрямую связана с их продуктами, такими как рецепты и советы по приготовлению пищи, а часть просто связана с тем, что их клиенты увлечены, например, с проблемами окружающей среды или информацией о генетически модифицированных продуктах.

Контент-маркетинг — что это такое?

Whole Foods Market таким образом привлекла более 1 миллиона поклонников Facebook и активное сообщество своими усилиями по контент-маркетингу.

Будущее контент-маркетинга

Хотя контент-маркетинг ежегодно хоронят, как и SEO, он остается растущей тенденцией.

За последние несколько лет искусство маркетинга, онлайн и офлайн, кардинально изменилось. В настоящее время все тенденции указывают на контент-маркетинг как на следующий большой путь в индустрии онлайн-маркетинга. Это похоже на шумиху в социальных сетях всего несколько лет назад. В то время как развитие онлайн-маркетинга контента постепенно набирает обороты, определенные изменения в индустрии поисковой оптимизации (SEO) продвигают индустрию контент-маркетинга вперед еще быстрее.

Контент-маркетинг — что это такое?
Контент-маркетинг набирает обороты — вверх и вправо.

Более длинный контент = лучший контент

Нил Патель, блогер и соучредитель KISSmetrics, сказал, что «SEO — это не то же самое, что было раньше. Вы не можете просто открыть уродливый веб-сайт, выбросить посредственный контент, создать несколько ссылок и рассчитывать на высокий рейтинг». По словам Пателя, нам действительно нужно создать хороший веб-сайт и довести его до верха высококачественным контентом.

На протяжении многих лет поисковая оптимизация была основным продуктом для многих компаний как способ занять высокие позиции в Google и привлечь внимание людей, но в последнее время она теряет свою популярность из-за постоянных обновлений алгоритмов, производимых Google и другими конкурирующими поисковыми системами. С каждым днем ​​мы узнаем все больше и больше о том, что Google решительно отдает предпочтение длинному хвосту контента, который больше всего помогает читателям.

Раньше мы могли создать страницу с правильными ключевыми словами. Теперь нам нужно решить проблемы наших клиентов, чтобы занять высокие позиции.

Контент-маркетинг — что это такое?
Сравнение средней длины статьи и позиции в поисковом рейтинге. Дольше = лучше.

На этой диаграмме можно увидеть некоторые убедительные доказательства, определяющие последнюю тенденцию Google к увеличению объема содержания блогов. Для многих популярных поисковых запросов первая десятка результатов фактически предлагает в среднем не менее 2400 слов или более. Это новая и тревожная тенденция для тех, кто вкладывает большую часть своих усилий в короткий контент или чистую тактику SEO.

Контент-маркетинг — что это такое?

Также кажется, что пользователи также предпочитают длинный контент. Существует прямая зависимость между длиной статьи и количеством ссылок / репостов в сети.

Довольно легко увидеть, что Google делает какие-то предположения о качестве статьи на основе ее объема. Одна из вещей, на которой нам нужно будет сосредоточиться в продвижении контент-маркетинга, — это общее качество и длина нашего контента.

Контент-маркетологи тратят больше

Еще одна тенденция в индустрии контент-маркетинга — это увеличение общих расходов на маркетинговую категорию. По мере того, как контент-маркетинг движется вперед, также наблюдается вероятная тенденция к появлению все большего количества средств. В исследовании Content Marketing Institute, маркетологи B2B-контента сообщили, что они использовали в общей сложности 13 различных тактик для своих усилий по маркетингу контента.

По мере того как популярность и понимание контент-маркетинга продолжает расти, на рынке будет расти конкуренция, что приведет к большему росту использования. Также отрадно видеть, что социальные сети, статьи на веб-сайтах и ​​блоги вошли в четверку самых популярных методов контент-маркетинга. Это еще раз подтверждает продолжающуюся тенденцию к увеличению инвестиций в маркетинг контента в Интернете.

Как начать работу с контент-маркетингом

Для начала есть несколько вещей, которые вы можете сделать перед запуском контент-маркетинга.

  1. Разработайте место для контента. Если у вас нет блога или раздела на вашем веб-сайте, в который вы также можете добавлять статьи, сейчас самое время создать его. Если вы собираетесь создавать и делиться контентом, вам нужно место для его распространения.
  2. Познакомьтесь со своей аудиторией. Контент-маркетинг — это все, чтобы привлечь вашу аудиторию таким образом, чтобы он был полезным для них. Для этого вам нужно по-настоящему понимать своих клиентов. Если вы хотите глубже понять, кто будет аудиторией вашего контента, попробуйте инструмент HubSpot «Make My Persona».
  3. Создавайте контент, который понравится вашей аудитории. Теперь, когда вы понимаете, кто ваша аудитория, пришло время создавать контент специально для них. Лучший способ сделать это — выяснить болевые точки вашей аудитории. И создавайте контент, который помогает им решать эти проблемы. Вы можете найти животрепещущие проблемы вашей аудитории на форумах и в группах соцсетей, где общается ваша целевая аудитория.
  4. Планируйте свой контент. Контент-маркетинг — это гораздо больше, чем просто публикация сообщения в блоге. Вам нужно обдумать все, что вы делаете. Лучший способ сделать это — использовать встречу по планированию контента с вашей командой и разработать редакционный календарь.
  5. Объедините свою команду. Хороший контент-маркетинг — это командные усилия. Убедитесь, что вы включаете всех членов своей команды и поддерживаете их участие в достижении общих целей.

Совет от профессионала: те же самые места, куда вы ходите за идеями по содержанию, также являются местами, где вы можете продвигать свой контент после его публикации. Так что не просто наблюдайте за этими сообществами: взаимодействуйте с ними, делайте комментарии, добавляйте ценность. Тогда, когда вам будет что продвигать, вы не будете казаться назойливым маркетологом. Вы просто член сообщества, который хочет поделиться чем-то классным.

Контент-маркетинг — отличный способ привлечь вашу аудиторию контентом, о котором они действительно хотят слышать.

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