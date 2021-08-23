Что значит «хороший контент» и как его создать?

Авторов часто просят создавать хороший контент. Но этот совет обычно исходит от людей, которые не знакомы с маркетингом. В результате автор остается без указаний относительно того, что же означает хороший контент.

Во многих из этих ситуаций автор интерпретирует «хороший контент» как «хорошо написанный контент» с тщательно продуманной грамматикой и орфографией. Элементы стиля — важный аспект написания отличного контента, но не единственный. Есть и другие факторы, которые следует учитывать, если вам нужен контент, который действительно приводит к результатам.

Критерии хорошего контента

Если бы вы могли поместить критерии хорошего контента в контрольный список, какие элементы вы бы увидели? У всех будут разные стандарты, но чаще всего происходит так, что контент с определенными характеристиками работает лучше, чем другая работа:

Экспертный : высокоэффективный контент содержит первоклассные ключевые слова и тематические исследования. Во время планирования SEO нужно стремиться к ключевым словам, которые люди действительно используют, балансируя между их объемом и сложностью. Затем следует провести тщательное тематическое исследование, основанное на данных ключевых слов.

: высокоэффективный контент содержит первоклассные ключевые слова и тематические исследования. Во время планирования SEO нужно стремиться к ключевым словам, которые люди действительно используют, балансируя между их объемом и сложностью. Затем следует провести тщательное тематическое исследование, основанное на данных ключевых слов. Оригинальный . Обладая знаниями и исследованиями, нужно предоставлять оригинальный контент под четким углом зрения. Контент должен быть основан на фактах.

. Обладая знаниями и исследованиями, нужно предоставлять оригинальный контент под четким углом зрения. Контент должен быть основан на фактах. Практичный . Его без проблем можно применить в жизни. Чаще всего речь идет о пошаговых иструкциях и примерах.

Теперь, когда вы понимаете критерии отличного контента, мы объясним, как вы можете интегрировать эти элементы в свой текст. Процесс состоит из четырех основных этапов — исследования, написания, оптимизации и распространения .

Исследование для создания хорошего контента

Вот как вы можете проводить исследования, поддерживающие высококачественный контент.

Начните с понимания своей аудитории

Прежде чем рассматривать какой-либо другой аспект вашего контента, вам следует изучить свою аудиторию. Они являются главным приоритетом на каждом этапе процесса написания.

Эти два проекта направят вас на путь к содержанию, ориентированному на аудиторию:

Исследования клиентов : всегда держите под рукой самые свежие и подробные исследования клиентов.

: всегда держите под рукой самые свежие и подробные исследования клиентов. Персонажи пользователя / покупателя : после тщательного исследования клиентов создайте образ пользователя / покупателя, который представляет вашего типичного покупателя. Попробуйте использовать инструмент Make My Persona от HubSpot .

Найдите то, что волнует вашу аудиторию

Ваше исследование клиентов поможет вам понять интересы вашей аудитории. Давайте копнем немного глубже, чтобы увидеть, какой контент им действительно важен.

Попробуйте уточнить интересы вашей аудитории с помощью следующих приемов:

Проведите тщательное исследование ключевых слов : если вы правильно используете ключевые слова, они определяют гораздо больше, чем рейтинг SEO. Они также помогают вам находить темы, о которых думают поисковики. Ищите ключевые слова с длинным хвостом, используя методы исследования ключевых слов , а затем используйте инструмент SEO, чтобы проверить их объем и сложность. Ключевые слова везде — отличный выбор бюджета, который показывает вам данные прямо на странице результатов поисковой системы (SERP) по запросу.

: если вы правильно используете ключевые слова, они определяют гораздо больше, чем рейтинг SEO. Они также помогают вам находить темы, о которых думают поисковики. Ищите ключевые слова с длинным хвостом, используя методы исследования ключевых слов , а затем используйте инструмент SEO, чтобы проверить их объем и сложность. Ключевые слова везде — отличный выбор бюджета, который показывает вам данные прямо на странице результатов поисковой системы (SERP) по запросу. Изучите форумы, социальные сети и сайты сообществ — это сокровища для понимания аудитории. Посетите сайты и приложения, которые использует ваш типичный клиент, и узнайте, что эти сообщества хотят обсудить или узнать больше.

— это сокровища для понимания аудитории. Посетите сайты и приложения, которые использует ваш типичный клиент, и узнайте, что эти сообщества хотят обсудить или узнать больше. Поговорите со своей командой и клиентами : вы также можете сразу перейти к источнику. Спросите у своих сотрудников отдела продаж и поддержки, о чем они часто видят клиентов, чтобы определить возможности для обучения или разрешения возражений. Прямые интервью с вашими клиентами также предоставят ценную информацию.

Выбирайте правильные темы

Сузив интересы вашей аудитории, вы можете начать выбирать темы для своего контента. Правильные темы для маркетингового контента, как правило, соответствуют:

Интересам вашей аудитории,

Продуктам и услугам вашей компании,

Пересечению вашего продукта / услуг и интересов вашей аудитории.

При использовании маркетинговой стратегии полной воронки вам понадобится множество этих подходов. Тактика полной воронки включает контент для людей на всех уровнях покупательского интереса (их прогресс в воронке). По мере того, как клиент проходит по воронке покупок, вы перейдете от тематики, ориентированной на аудиторию, к темам, ориентированным на продукт.

Этапы вашего покупателя могут соответствовать следующим темам контента:

Вершина воронки (не знает о вашем продукте): темы, связанные с интересами аудитории, которые привлекают внимание к вашему бренду. Середина воронки (с учетом вашего продукта): субъекты на пересечении интересов вашей аудитории и вашего продукта, побуждающие к покупке. Нижняя часть воронки (почти готовы к покупке вашего продукта): темы, ориентированные на продукт, которые предоставляют более подробную информацию и понимание

Формат вашего контента также может варьироваться в зависимости от этапа пути к покупке, на котором находится аудитория.

Используйте календарь контента

Мы можем быть немного предвзятыми, но мы считаем, что планирование тематики вашего контента с использованием календаря поможет вам добиться успеха.

Используя свой календарь контента, попробуйте следующие стратегии, позволяющие упростить организацию контента:

Начните с малого : если планирование каждой части контента кажется непосильным, начните с одного или двух сообщений в блоге в месяц и наращивайте его по мере того, как вам станет удобнее.

: если планирование каждой части контента кажется непосильным, начните с одного или двух сообщений в блоге в месяц и наращивайте его по мере того, как вам станет удобнее. Упорядочивание по каналам : попробуйте разметить записи календаря по формату (сообщение в блоге, загружаемый контент, социальные сети и т. д.), Чтобы упростить организацию.

: попробуйте разметить записи календаря по формату (сообщение в блоге, загружаемый контент, социальные сети и т. д.), Чтобы упростить организацию. Выберите владельца календаря : назначьте кого-нибудь из вашей команды ответственным «владельцем календаря», который будет обновлять и обеспечивать соблюдение вашего расписания.

Процесс написания для создания хорошего контента

Этот второй шаг включает в себя все действия, необходимые для создания фрагмента контента с нуля.

Начните с ключевых слов и тематических исследований

Весь отличный контент начинается с тщательного исследования . Исследование ключевых слов выходит за рамки поисковой оптимизации — оно также помогает вам определить возможности выделиться среди конкурентов. Вместо того чтобы искать то, о чем говорят ваши конкуренты, ищите то, чем они не являются. Эти менее обсуждаемые подтемы по вашей теме дадут больше шансов представить оригинальный контент и произвести впечатление на вашу аудиторию.

Варианты инструментов исследования ключевых слов включают применение сервисов:

После того, как вы получите общее представление о темах, которые хотите охватить с помощью исследования ключевых слов, пора разобраться в них с помощью тематических исследований.

Просмотрите основные публикации и веб-сайты в вашей отрасли на предмет содержания, связанного с вашей темой, и проверьте заслуживающие доверия результаты по вашим релевантным ключевым словам. Определите свой угол обзора темы. Если у вас есть тема для вашего контента, вы еще не закончили. Вам нужно будет определить свой собственный ракурс на объект. Подумайте, что вы считаете важным или интересным в вашей теме, и ищите способы ответить на вопросы, которых нет у ваших конкурентов. Создайте схему. Контуры упорядочивают контент и позволяют читателям легко следовать им. Они также значительно упрощают вашу писательскую работу.

Примерный шаблон структуры

Вступление

Основная часть

Подпункты в каждом разделе

Заключение

При построении своей части структуры контента обязательно выполните следующие действия:

Охватите все, что нужно знать вашей аудитории : если у вас есть важный момент, которым вы хотите поделиться, обязательно отметьте его в своем плане. Вам не нужно увеличивать длину, но вы должны коснуться всего, что вам нужно в вашем контенте, чтобы вы и ваш писатель не забыли включить его. Включите релевантные источники : находили ли вы какие-либо полезные ресурсы при исследовании своего контента? Есть ли на вашем сайте какие-либо ссылки, которые могут помочь в написании статьи? Упомяните их в своем плане или добавьте в конце, чтобы знать, что вы их включите. Решите, какие визуальные элементы вам понадобятся : если какие-либо изображения или видео приходят вам в голову, когда вы набрасываете свой контент, включите направление изображения или видео в свой план.

Этот процесс может показаться трудоемким, но как только все соберется воедино, ваш план должен выглядеть довольно управляемым.

Стандарты контента

Написание контента обычно осуществляется в соответствии с методами, отличными от написания для учебы или работы. Некоторые из этих стандартов включают:

Подзаголовки H2 и H3 : системы управления контентом и программы обработки текста имеют параметры форматирования для «Заголовок 2» и «Заголовок 3», которые переводятся в коды HTML <h2> и <h3>. Эти коды помогают поисковым системам понимать контент и предоставляют легкие для понимания заголовки, чтобы упорядочить ваш текст.

: системы управления контентом и программы обработки текста имеют параметры форматирования для «Заголовок 2» и «Заголовок 3», которые переводятся в коды HTML <h2> и <h3>. Эти коды помогают поисковым системам понимать контент и предоставляют легкие для понимания заголовки, чтобы упорядочить ваш текст. Короткие абзацы и предложения . Старайтесь, чтобы ваши предложения не превышали 25 слов, а абзацы — не более трех предложений. Такая структура предложений и абзацев упростит сканирование и чтение вашего контента на мобильных устройствах.

. Старайтесь, чтобы ваши предложения не превышали 25 слов, а абзацы — не более трех предложений. Такая структура предложений и абзацев упростит сканирование и чтение вашего контента на мобильных устройствах. Используйте ключевые слова естественным образом : когда вы добавляете ключевые слова в свой контент, убедитесь, что они читаются как обычное предложение, а не «забиты ими». Один из приемов для достижения этой цели — писать контент, не думая о ключевых словах, и вставлять их позже в тех местах, где они подходят.

: когда вы добавляете ключевые слова в свой контент, убедитесь, что они читаются как обычное предложение, а не «забиты ими». Один из приемов для достижения этой цели — писать контент, не думая о ключевых словах, и вставлять их позже в тех местах, где они подходят. Ссылайтесь на соответствующий контент : если вы ссылаетесь на онлайн-источник, обязательно укажите на него ссылку. Вы также можете включить ссылки на другой полезный контент, который имеет смысл в своем контексте.

Процесс оптимизации для создания хорошего контента

Ваш первый черновик готов. Пора подготовить его к публикации.

Поиск ошибок и ошибок стиля. Контрольный список редактирования контента.

Начнем с традиционного процесса редактирования -— проверки вашего текста на предмет ошибок и возможностей для улучшения. Попробуйте применить эти советы и рекомендации по редактированию :

Чтение вашего письма вслух, чтобы проверить его читаемость

Избавьтесь от лишних фраз и идей

Избавьтесь от жаргона, наречий и пассивного залога

Замените слабые слова более сильными

Такие инструменты, как Главред, облегчат вам нагрузку на этом этапе. Орфограммка выявляет орфографические и грамматические ошибки.

Включите визуальные элементы

Такие элементы, как графика и фотографии, разбивают большие части текста и улучшают визуальную привлекательность контента. Следующие инструменты помогут вам создать оригинальные изображения для вашего контента:

Программа для создания скриншотов, такая как Lightshot: Screenshot, хорошо работает, когда вы хотите показать читателю, как что-то делать, или продемонстрировать пример чего-то в сети. На рынке есть множество программ для создания снимков экрана, но Lightshot хорошо работает, когда вы хотите сделать снимок только части страницы.

Онлайн редакторы, такие как Canva и Visme: вам не нужно быть профессионалом в области дизайна, чтобы создавать свою собственную графику. Canva предлагает тысячи настраиваемых шаблонов для онлайн-графики. Visme имеет более ограниченные бесплатные функции, чем Canva, но предлагает интерактивный контент и инфографику.

Фоторедакторы, такие как Photoshop и Pixlr: Photoshop и его более доступные аналоги позволяют настраивать цвета, изменять размеры изображений, комбинировать изображения и выполнять множество других задач редактирования. Если вам нужна бесплатная и легкая альтернатива, у Pixlr есть упрощенные и расширенные версии, которые работают в вашем браузере.

Оптимизируйте все изображения для поисковых систем

Знаете ли вы, что поисковые системы оценивают изображения? Вы хотите, чтобы изображения вашего контента соответствовали лучшим практикам, чтобы вы могли максимально повысить его видимость и доступность.

Yoast предлагает эти методы для двух наиболее важных элементов SEO изображений:

Имена файлов: сначала укажите тему фотографии в имени файла, а затем несколько важных дескрипторов.

Альтернативный текст: добавьте замещающий текст к каждому изображению, которое включает релевантное ключевое слово, если это применимо. Постарайтесь следовать лучшим практикам доступности , сделав свой замещающий текст как можно более описательным — члены вашей аудитории с программами чтения с экрана оценят это.

Напишите качественный тег заголовка и мета-описание

Каждая веб-страница имеет уникальный заголовок и мета-описание, которые определяют, как будут отображаться результаты поиска. Думайте о них как о подаче вашей страницы для пользователей поисковых систем.

Как написать хорошие теги заголовков и метаописаний

Длина заголовка должна составлять от 50 до 60 символов.

Использование вашего основного ключевого слова в заголовке или метаописании

«Фронтальная загрузка» вашей основной темы в заголовке, если она изначально фигурирует в последних нескольких словах.

Поисковые системы отсекают заголовки по их ширине, а не по количеству символов, поэтому может быть сложно определить, как будет отображаться ваш тег заголовка. Инструмент предварительного просмотра тега заголовка Moz помогает визуализировать его в действии, чтобы вы могли видеть, отображается ли вся важная информация.

Тег заголовка и мета-описание.

Распространение хорошего контента

Генеральный директор фонда Росс Симмондс, крупная фигура в контент-маркетинге, часто подчеркивает концепцию «создать один раз, распространить навсегда». Что означает это высказывание?

Когда у вас есть контент, вы можете максимизировать его рентабельность инвестиций (ROI) за счет тщательного распространения. Вы можете получить достаточно приличные результаты, поделившись своим контентом при выпуске, но вы увидите еще лучшие показатели, если сделаете распространение привычкой.

Следующие ниже приемы повысят видимость вашего контента и возможность поделиться им. Не забывайте делиться после публикации отличным контентом, который продолжает возвращаться.

Оптимизируйте контент для поиска (SEO)

Несмотря на то, что в Интернете с каждым днем ​​появляется все больше маркетинговых каналов, поисковая оптимизация (SEO) по-прежнему привлекает большинство посетителей в Интернете. Согласно отчету BrightEdge за 2019 год , 68% веб-трафика поступает из поисковых систем.

Итак, вы захотите сделать все возможное, чтобы оптимизировать свой сайт для поиска. К счастью, алгоритмы умнее, чем когда-либо прежде, поэтому многие меры SEO также улучшают удобство использования и читаемость.

Вы можете следовать множеству стратегий для улучшения SEO вашего контента, в том числе передовым методам написания и оптимизации контента, которые мы изучили ранее. Подумайте также о том, чтобы попробовать эту тактику контент-маркетинга SEO :

Оптимизируйте свой сайт для более быстрой загрузки. Поэкспериментируйте с длинным контентом (обычно он лучше работает в поисковой выдаче). Используйте привлекательные и простые для понимания URL-адреса постоянных ссылок. Включите основное ключевое слово в первые 100–150 слов статьи (сохраняя при этом естественное звучание). Сошлитесь на авторитетные источники.

Что бы вы ни решили попробовать, не забудьте в первую очередь помнить об опыте своей аудитории, а во вторую — следовать практике SEO. Хорошее SEO часто следует подходу, ориентированному на читателя.

Делитесь каждым кусочком контента в социальных сетях

После того, как вы загрузите или нажмете кнопку «опубликовать» на своем контенте, обязательно запланируйте его для регулярных публикаций в социальных сетях. Используйте следующие стратегии, чтобы делать убедительные сообщения в социальных сетях на основе вашего контента:

Переназначьте графику из вашего контента для социальных сетей

Следуйте лучшим практикам в отношении контента и расписания в социальных сетях

Делитесь сочетанием высокоэффективного и малоэффективного контента

Подключитесь к своим источникам

Сообщите своим источникам, когда ваш контент будет опубликован — вы можете получить несколько репостов. Вы можете подойти к этой стратегии двумя способами:

Связь с интервьюируемым: если вы брали интервью у кого-то, например, у предметного эксперта, для вашего контента, уведомите его, когда вы его опубликуете. У вас уже есть их контактная информация, и у вас будет неплохой шанс, что они поделятся контентом. Связь с источником ссылки: эта стратегия требует немного больше усилий, но также может обеспечить высокую отдачу. Если вы можете найти общедоступную контактную информацию автора интернет-ресурса, который вы использовали, сообщите им, что вы использовали их информацию, и поблагодарите их.

Независимо от того, используете ли вы один или оба метода, имейте в виду, что вы не должны ожидать ничего взамен. Если они поделятся вашим контентом, тогда отлично! Если они этого не сделали, у вас все равно будет еще один человек, который знает о вашей работе.

Обратитесь к надежным партнерам и коллегам

Люди в вашей профессиональной сети, которых вы лично знаете, могут быть вашими самыми яростными защитниками. Электронная почта или DM-контакты, которым вы доверяете в своей работе, и скажите им, что это будет много значить, если они поделятся ею. Вы также можете поделиться своим контентом в своем профессиональном профиле в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность.

Трансформируйте свой контент

Один из секретов последовательной генерации контента — это понимание того, как его перепрофилировать. Вы можете взять информацию из одного фрагмента контента и переработать ее для другого формата контента. Например, вы можете разделить отдельную запись в блоге на следующие типы контента:

Видео

Подкаст

Вебинар

Слайды

Инфографика

Сообщение в социальных сетях

Затем все эти дополнительные статьи могут быть связаны с исходным сообщением в блоге. Теперь у вас есть больше контента, которым вы можете поделиться, и больше способов поделиться своим оригинальным контентом.

Рекомендуемая литература: Полное руководство по распространению контента в 2021 году

Идите вперед и создавайте хороший контент

Думайте о советах в этом сообщении в блоге как о отправной точке для создания хорошего контента. По мере ознакомления с передовыми методами работы с контентом вы узнаете, какие методы лучше всего подходят вам и вашей аудитории.

В конце концов, лучший контент уникален для автора и его компании — и вы можете достичь этой цели, только если будете верны своему бренду и видению.