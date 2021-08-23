10 простых способов моментально улучшить ваш старый контент

Вы написали отличное сообщение в блоге, и после публикации вы видите огромный объем трафика. Людям это нравится, и они извлекают из этого большую пользу, как видно из комментариев, которые они оставляют в конце статьи. Но со временем трафик сокращается, и первоначальная эйфория утихает.

Что случилось?

Ничего особенного, кроме того, что многие другие люди написали новые сообщения на ту же тему.

Кто-то создал инфографику на ту же тему, и люди скорее увидят эту инфографику, чем прочитают ваше сообщение в блоге. Даже если вы пишете вечнозеленый контент, который находит отклик у читателей и приносит пользу через месяцы или годы после первой даты публикации; со временем он постареет и начнет терять свой блеск.

Исследования показали, что свежий, новый контент имеет лучшие результаты поиска и клики, чем старый контент .

Конечно, написать новый пост с нуля — это большая работа, но когда у вас уже есть хороший, ценный контент, имеет смысл обновить и переиздать его . Обновление поможет вам привлечь новую аудиторию и повысить рейтинг. Следуйте этим 10 советам, чтобы вдохнуть новую жизнь в старый контент.

Прежде чем вы начнете искать старые записи, которые вы хотели бы обновить, необходимо определить свои лучшие страницы, а затем приступить к их обновлению. Для этого вам нужно руководствоваться своей аналитикой по таким показателям, как входящие ссылки, трафик, репосты в социальных сетях и ключевые слова .

Обновите ссылки

Ссылки — это первое, на что вам следует обратить внимание при обновлении старого контента.

При написании поста вы пишете добросовестно. Но ваша статья идет в ногу со временем? Вы никогда не знаете, когда какой-то контент потерял актуальность или вам нужно обновить некоторые факты.

Когда вы обновляете старые адреса страниц, убедитесь, что вы перенаправляете старые URL-адреса на новые с перенаправлением 301. Если вы этого не сделаете, вы потеряете ценность ссылки старой страницы.

Используйте новые ключевые слова и обновите метаописание

То, что было ключевыми словами год назад, сегодня может превратиться в копейки трафика. Люди вводят разные ключевые слова в свои поисковые запросы, что приводит к снижению рейтинга страниц вашего контента.

Используйте методы оптимизации ключевых слов, чтобы добавить релевантные ключевые слова и повысить SEO вашего контента.

Пройдите на мета-описание вашего блога. Посмотрите, по-прежнему ли он звучит броско или можно сделать его более точным. Хотя метатеги не влияют напрямую на рейтинг, они, безусловно, влияют на рейтинг кликов. Мета-описания представляют собой предварительный просмотр того, что читатель найдет в сообщении, и побуждают их щелкнуть.

Создайте новые форматы из старых сообщений

Сегодня людям нравится контент, разбитый на легко читаемые и понятные сегменты, приправленные иллюстрациями. Речь об инфографике или карточках.

Эти простые, но мощные инструменты неоценимы в вашем стремлении перепрофилировать старый контент. Они обеспечивают привлекательное визуальное представление ключевых концепций вашего контента.

Исследование Unbounce показывает, что спрос на инфографику увеличился на 800% в прошлом году, а в прошлом году использование инфографики выросло с 9% до 52%.

Если вам не нужна гифографическая или анимированная инфографика, вам не нужен дизайнер для создания инфографики.

В сети доступно множество бесплатных шаблонов. Просто выберите тот, который соответствует вашим целям, заполните текстовые поля и вуаля!

Еще один эффективный способ представления контента — это презентация и слайд-шоу. Они динамичны, поскольку включают в себя движение и могут удерживать внимание читателя дольше, чем статья.

Аудиовизуальный контент

Видео и подкасты — это еще один способ привлечь новую аудиторию, которая любит динамичный контент, который они могут слушать.

Подкасты — отличный способ разнообразить пост, добавляя записанные интервью по мере их появления, а не расшифровывая их из записи. Люди могут получить доступ к подкастам, пока они находятся в пути, и являются эффективным способом донести ваше сообщение.

Добавьте новую информацию

«Вечнозеленый контент» больше не вечнозеленый. Мир находится в постоянном движении. Новые вещи происходят, и новая информация появляется каждый божий день.

Ваш «вечнозеленый» контент может оставаться вечнозеленым только в том случае, если вы регулярно обновляете его, добавляя новые данные и идеи.

Внимательно прочтите свои сообщения и перепроверьте ключевые моменты на предмет релевантности. Проверка фактов помогает вашему контенту оставаться ценным, а читатели найдут самую свежую информацию.

Превратите нумерованный список в отдельные сообщения

Нам нравится читать такие посты, как «7 замечательных советов…» или «97 замечательных идей…». Это приманки для кликов, которые всегда привлекают читателей. Мы любим краткую, сжатую информацию или рабочие советы.

Хороший способ перепрофилировать такие сообщения — подробно рассказать о лучших моментах и ​​дать более подробную информацию по ним. Добавьте несколько полезных примеров, пару изображений, и у вас будет новый пост. Вы также можете сделать это наоборот. Возьмите несколько связанных сообщений и создайте краткую сводку.

Используйте метод ContentHub

Это метод, при котором вы пишете основную историю, блог или статью на своем сайте, а затем создаете последующие и связанные части контента на других сайтах, всегда связывая их с основной историей на вашем сайте. С помощью этого метода вы сможете продлить жизнь вашей основной статье, потому что каждый раз, когда вы связываете с ней последующие статьи, вы продолжаете направлять на нее трафик.

Создание нового контента будет простым, потому что у вас уже есть готовая основная часть, вам просто нужно предложить вспомогательную информацию.

Этот тип метода помогает получить высокомотивированный и целевой трафик, который лучше конвертируется. Это также отличный стимул для SEO, так как у него будет много качественных ссылок на ваш сайт.

Создавайте сообщения в Twitter

Если вы написали сообщение, в котором много статистики, вы можете использовать отдельные статистические данные в качестве твитов и разместить их в своей ленте Twitter, добавляя ссылку на исходную статью.

Добавьте ссылку на твит в конце нескольких цитат, статистики и фактов, чтобы читатели могли использовать их для публикации в своих лентах Twitter. А наиболее важную статистику вы можете использовать в своих твитах и ​​обновлениях статуса.

Вы также можете добавить несколько изображений своей статистики для социальных сетей. Изображения делают ваш контент более доступным и расширяют его охват.

Создайте информационный бюллетень из своих сообщений в блоге

Это отличная стратегия, если у вас есть надежный список для рассылки.

Эта двойная стратегия помогает вам придать свежести вашим старым сообщениям, а также дать идеи для вашей еженедельной / двухнедельной рассылки. Это также поможет вам направить трафик на ваш сайт и привлечь читателей к прочтению ваших лучших постов.

Повторное размещение и повторное продвижение

Этот метод может показаться неинтересным, но исследования показали, что этот простой метод повторной публикации может принести до 75% доли первоначального взаимодействия.

Посмотрите во что можно преобразовать ваш контент: 14 основных типов визуального контента

Продолжайте добавлять ценность

Переназначение контента имеет большое значение для обеспечения долгой и здоровой жизни вашего вечнозеленого контента.

С помощью этих советов вы можете улучшить SEO и охват; это может сэкономить время создателям контента, и вы можете разработать стратегию перепрофилирования до того, как напишете пост.

Продолжайте добавлять ценность к своему оригинальному контенту, и он будет продолжать верно служить вам.

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