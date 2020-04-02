Xiaomi выпустила недорогую «умную» стиральную машину

Новинка носит название MIJIA Internet Washing Machine and Dryer 1C и готовится к выходу пока только на китайском рынке.

Там, «умную» стиральную машину от Xiaomi оценили в 2 099 юаней, а это около 23 тыс. рублей. Старт продаж запланирован на 9 апреля.

Максимальная загрузка MIJIA Internet Washing Machine and Dryer 1C составляет 10 кг, а заявленная мощность — 0,873 кВт.

Диаметр дверцы будет 468 мм, а еще на панели управления имеется дисплей. Стиральная машина получила встроенного XiaoAI, благодаря которому будет осуществляться управление голосом.

Подобного решения еще не было в стиральных машинах китайской компании. Кроме этого, управлять моделью можно будет через приложение Mijia.

В машине есть 22 режима стирки, а также есть возможность разглаживать одежду за счет горячего воздуха, температура которого также контролируется.