Sony анонсировала популярную Uncharted 4: A Thiefs End для компьютеров

Sony анонсировала популярную Uncharted 4: A Thiefs End для компьютеров27.05.2021 22:14
Уже скоро одна из самых продаваемых эксклюзивных игр на PlayStation станет доступна и для персональных компьютеров.
Sony анонсировала популярную Uncharted 4: A Thiefs End для ПК.
Информация официальная и стала известна благодаря отчету самой компании, где указаны уже вышедшие игры, и игры, которые скоро появятся на ПК.
Ранее уже были слухи, что хит эксклюзивных продаж Uncharted 4: A Thiefs End выйдет на компьютеры, при это теперь это подтвердилось отчетом.
О сроках выхода информации пока нет. Напомним, что Uncharted 4: A Thief’s End вышла на игровые консоли в мае 2016 года.
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