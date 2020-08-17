Samsung с целью экономии переносит производство смартфонов в Индию

Samsung с целью экономии переносит производство смартфонов в Индию17.08.2020 13:48
Компания Samsung решила свои смартфоны начать выпускать на территории Индии, причем в первую очередь на индийских предприятиях планируется сборка устройств стоимостью более 200 долларов.
Серийная сборка устройств в Индии позволит компании сэкономить и предложить смартфоны по более выгодной стоимости.
Как выяснили журналисты, компания Samsung уже ведет переговоры с правительством Индии. Сообщается, что бренд намерен выпускать устройств на сумму более 40 млрд долларов в течение пяти лет.
Между тем, напомним, что на территории Китая Samsung закрыл свое последнее предприятие еще в прошлом году.
Ведущими центрами по производству смартфонов останутся центры в Индии и во Вьетнаме.
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