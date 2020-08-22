Опубликованы снимки видеокарты нового поколения GeForce RTX 3090

Пользователь Twitter @GarnetSunset поделился двумя фотографиями одной из видеокарт Nvidia Ampere, которые должны быть представлены в ближайшее время. Маркировки на задней панели почти не видны, но таинственная видеокарта, похоже, и есть GeForce RTX 3090.

Все уже привыкли к необычному дизайну новинок, но эта видеокарта имеет впечатляющие размеры по сравнению с GeForce RTX 2080. Судя по изображениям, GeForce RTX 3090 занимает до трех слотов PCI, о чем свидетельствует планка ввода-вывода. Пока неизвестно, последуют ли этому примеру другие модели. Если это так, мы можем увидеть, что видеокарты со встроенным жидкостным охлаждением AIO становятся все более популярными, или энтузиасты просто устанавливают водоблок на видеокарте и запускают полную систему жидкостного охлаждения.

Дизайн с тремя слотами поднимает вопрос о том, будет ли Ampere потреблять много энергии, и, следовательно, почему у него такой мощный радиатор. Уже ходили первые слухи о том, что флагманская видеокарта Ampere может дебютировать с TDP 350 Вт (расчетная тепловая мощность). Затем возникла тема нового 12-контактного разъема питания PCIe , который подлил масла в огонь.

Спецификации GeForce RTX 3090 пока не ясны, но, возможно, она может иметь от 5 376 до 7 552 ядер CUDA и до 12 ГБ памяти GDDR6X. По слухам, микросхема GA102 входит в состав GeForce RTX 3090. Память GDDR6X GeForce RTX 3090 будет работать с тактовой частотой до 21 ГБ/с. Если это так, мы ожидаем, что вместе с памятью будет использоваться 384-битный интерфейс памяти.

По словам анонимного источника, GeForce RTX 3090 будет продаваться по цене 1 400 долларов, а GeForce RTX 3080 , RTX 3070 и RTX 3060 будут продаваться по цене 800, 600 и 400 долларов соответственно. Оглядываясь на предыдущие флагманы Nvidia, GeForce GTX 1080 Ti стоила 699 ​​долларов. GeForce RTX 2080 Ti в конечном итоге заменить его на $ 999. Цена увеличилась до 42,9%, учитывая более крупный кристалл Тьюринга, добавление ядер Tensor и RT и прочего. Если цена GeForce RTX 3090 в размере 1 400 долларов будет реальной, флагман на базе Ampere будет стоить примерно на 40,1% больше, чем существующий GeForce RTX 2080 Ti.