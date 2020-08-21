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Nokia представила первую ТВ-приставку на индийском рынке

21.08.2020 14:21

Nokia присоединилась к лиге OEM-производителей с Android TV Box с такими именами, как Amazon и Xiaomi. Финская компания только что запустила Nokia Media Streamer, Android TV Box в Индии.

Этот сегмент долгое время был исключительной прерогативой Amazon с его флешками Fire TV, но в последнее время ряд производителей выпустили собственный Android TV Box, такой как Mi Box 4K, а в последнее время — Mi TV Stick в начале этого месяца.

Nokia представила первую ТВ-приставку на индийском рынке

Недавно стало известно, что Flipkart получила лицензию на выпуск умных продуктов под брендом Nokia в Индии. Nokia Media Streamer — первый продукт, вышедший на сцену.

Телевизионная приставка работает на Android 9.0 и может транслировать контент с разрешением Full HD (1920x1080p). Устройство оснащено четырехъядерным процессором в паре с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ оперативной памяти. Он также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi для лучшего приема. Приставка для потоковой передачи поставляется с Dolby Digital Audio и голосовым пультом дистанционного управления с Google Assistant, который позволит пользователям управлять своим телевизором с помощью голосовых команд.

Кроме того, Nokia объявила о партнерстве с ZEE5, в соответствии с которым устройство будет иметь специальную горячую клавишу ZEE5, предоставляющую пользователям доступ к более чем 100 телеканалам из потокового сервиса. В ТВ-боксе также есть горячая клавиша для Netflix. Также есть поддержка голосового управления через Google Assistant и удаленное мобильное приложение Android.

Android TV Box также оснащен Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц для двухдиапазонной антенны с несколькими входами / выходами для лучшего приема, встроенным Chromecast и Google Home.

Nokia Media Streamer продается по цене 3499 рупий (~ 46 долларов) и, как ожидается, поступит в продажу на Flipkart с 28 августа.

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