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Легендарный бренд Blackberry уходит с рынка смартфонов

03.02.2020 23:42

Компания Blackberry официально сообщила, что уходит с мирового рынка смартфонов.
Об этом представители бренда рассказали в сообщении, опубликованном в социальной сети. Там указано, что продажи смартфонов прекратятся с августа 2020 году.

В частности продажи аппаратов BlackBerry будут прекращены 31 августа, при этом отмечается, что существующие смартфоны компания продолжит поддерживать до 2022 года.

Еще в сообщении Blackberry поблагодарила своих покупателей и партнеров, при этом о причинах закрытия рассказывать не стала.

Вероятно причиной являются низкие продажи Android-смартфонов BlackBerry. Напомним, что легендарный бренд не первый раз возвращается на рынок.

В 2016 году компания объявила о своем закрытии, но в 2017 году снова вернулась благодаря TCL. Славилась Blackberry своими премиальным телефонами с фирменной клавиатурой. Эти телефоны многие вспоминают до сих пор.

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