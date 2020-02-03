Легендарный бренд Blackberry уходит с рынка смартфонов

Компания Blackberry официально сообщила, что уходит с мирового рынка смартфонов.

Об этом представители бренда рассказали в сообщении, опубликованном в социальной сети. Там указано, что продажи смартфонов прекратятся с августа 2020 году.

В частности продажи аппаратов BlackBerry будут прекращены 31 августа, при этом отмечается, что существующие смартфоны компания продолжит поддерживать до 2022 года.

Еще в сообщении Blackberry поблагодарила своих покупателей и партнеров, при этом о причинах закрытия рассказывать не стала.

Вероятно причиной являются низкие продажи Android-смартфонов BlackBerry. Напомним, что легендарный бренд не первый раз возвращается на рынок.

В 2016 году компания объявила о своем закрытии, но в 2017 году снова вернулась благодаря TCL. Славилась Blackberry своими премиальным телефонами с фирменной клавиатурой. Эти телефоны многие вспоминают до сих пор.