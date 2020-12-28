iPhone и iPad смогут поддерживать многопользовательский режим

Хотя операционная система macOS долгое время поддерживала нескольких пользователей, у каждого из которых был собственный защищенный профиль, со стороны iOS это было существенным упущением — ограничение, которое было очевидно, когда Apple представила iPad еще в 2010 году, поскольку планшетный компьютер по самой своей природе гораздо легче приспособить для использования семьями, особенно с несколькими детьми.

Однако теперь новый патент, предполагает, что Apple не только работает над добавлением многопользовательской поддержки для устройств iOS, но и на самом деле стремится создать действительно безопасное аппаратное решение.

Конечно, macOS уже имеет многопользовательскую поддержку, но этот патент направлен на то, чтобы сделать еще один шаг вперед, поскольку он говорит об использовании Secure Enclave, который есть почти на всех iPhone, iPad и Mac, выпущенных за последние несколько лет. , чтобы хранить учетные данные пользователей таким образом, чтобы даже общие пользователи одного устройства не имели доступа к этим данным.

Точно так же, хотя вы можете добавлять отпечатки пальцев, чтобы разные люди могли использовать Touch ID с вашим MacBook, все они открывают один и тот же профиль Secure Enclave, что означает, что вы предоставляете свои безопасные учетные данные, способы оплаты и другую подобную информацию любому, кто вы добавили доступ к Touch ID для. То же самое, конечно, справедливо и для iPhone или iPad, хотя однопользовательский характер этих устройств делает это немного более очевидным.