Huawei планирует выпустить смартфон не на Android до конца года

Huawei планирует использовать собственную HarmonyOS на всех своих будущих устройствах. Представитель компании подтвердил, что смарт-часы с этим программным обеспечением должны быть выпущены в конце этого года. HarmonyOS в конечном итоге появится в будущих планшетах, ноутбуках и даже смартфонах Huawei.

Huawei уже довольно давно работает над своей программной экосистемой. Между тем, как заманивать разработчиков на платформу App Gallery и создавать операционную систему с нуля, Huawei уверенно движется к тому, чтобы освободиться от Android. По словам одного из руководителей компании, Huawei планирует использовать собственное программное обеспечение HarmonyOS на всех своих устройствах.

Инсайдер отрасли предполагает, что Huawei выпустит смартфон на базе HarmonyOS в конце 2020 года. Сообщается, что это будет недорогой смартфон с поддержкой 5G, эксклюзивный для китайского рынка. Ожидается, что Huawei расскажет нам больше о своих планах в отношении HarmonyOS на конференции разработчиков в сентябре этого года.

Известный аналитик Ма Цзихуа сообщил Global Times, что Huawei планирует выпустить смартфон на базе HarmonyOS до конца 2020 года. Устройство дебютирует в Китае и будет ограничено этим рынком в обозримом будущем. Переход должен быть намного проще на китайском рынке, поскольку отсутствие сервисов Google Play дает Huawei полный контроль над экосистемами распространения приложений. Мы также можем ожидать, что версия HarmonyOS для смартфонов будет повторно использовать элементы EMUI, чтобы поддерживать знакомство.

Huawei, возможно, расскажет нам больше о своих планах в отношении HarmonyOS в сентябре этого года на своей ежегодной конференции разработчиков. Ранее в этом году руководитель Huawei заявил, что компания выпустит сверхдоступные смартфоны с поддержкой 5G. Благодаря широкому ассортименту недорогих SoC с поддержкой 5G от MediaTek, усилия должны быть намного менее сложными . Это должно убедить достаточное количество людей перейти на HarmonyOS как на глобальном, так и на внутреннем рынках.