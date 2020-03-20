Xiaomi в феврале впервые обошла Huawei по продажам смартфонов

Xiaomi в феврале впервые обошла Huawei по продажам смартфонов21.03.2020 00:07
Исследовательская компания Strategy Analytics опубликовала отчетные данные по продажам новых смартфонов на мировом авторынке по итогам февраля.
В отчетный период Xiaomi впервые обошла Huawei по продажам смартфонов и оказалась в тройке мировых лидеров. Разница в продажах составила полмиллиона устройств.
Объёмы поставок смартфонов Xiaomi составили 6 млн единиц, а это хуже в два раза. Мировым лидером рынка гаджетом остается Samsung, которая продала 18,2 млн устройств.
Второй результат у Apple – 10,2 млн штук. Пятую и шестую строчку в рейтинге заняли Oppo и Vivo – 4,0 и 3,6 млн проданных смартфонов.
В целом рынок смартфонов упал на 38% до 62 млн проданных ед.
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