У россиян появилась отличная возможность приобрести смартфон с существенной скидкой, в рамках акции, организованной оператором МегаФон.

Последний в официальном магазине на AliExpress Tmall устроил распродажу, благодаря которой Samsung Galaxy Note 10+ с гарантией официально продают в РФ почти в два раза дешевле.

В частности, на площадке аппарат предлагают купить за 47 990 рублей в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. При этом цена устройства без скидки составляет 89 990 рублей.

Для получения скидки нужно иметь купон продавца, а также промокод AELOVE2000, благодаря которым смартфон обойдется на 42 тыс. рублей дешевле.

Акция продлится до 26 февраля и действует она не только на Samsung Galaxy Note 10+, но и на другие устройства. Например, Samsung Galaxy S10 8/128 ГБ обойдется на 21 тыс. рублей дешевле.