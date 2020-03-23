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Asus начала продажи новой беспроводной игровой гарнитуры

23.03.2020 03:27

Asus начала прием заказов на новые беспроводные игровые наушники, которые работают до 25 часов на одном заряде.
Новика получила название Asus ROG Popular Go Gaming. По заявлению производителя наушники совместимы не только с компьютерами и смартфонами, но также со всеми игровыми консолями.

Работают наушники по беспроводному каналу 2,4 Гц. Заявлено что ROG Popular Go Gaming на одном заряде могут проработать до 25 часов, причем их можно заряжать через разъем USB-C.


Наушники получили систему шумоподавления и съёмный микрофон. Весят ROG Popular Go Gaming 290 г.

Купить ROG Popular Go Gaming можно за 280 долларов.

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