Apple скоро выпустит профессиональные наушники AirPods Studio

О новых наушниках, которые в сети называют профессиональными, а по сути они будут первыми полноразмерными беспроводными наушниками компании Apple, раскрыли новые подробности.

Есть предположение, что их представят в ближайшее время. По информации источника, новинка будет носить предварительное название AirPods Studio, а ее стоимость составит 350 долларов.

У модели этих наушников будет активное шумоподавление, а еще им приписывают модульность, которая заключается в легкой смене амбушюры и накладки на оголовье.

Благодаря этому будет меняться внешний вид наушников. Еще одной интересной и полезной особенностью станет функция остановки воспроизведения музыки при перемещении наушников на шею.

То есть система будет определять, когда наушники находятся на голове, а когда на шее.

Еще в наушниках будет отсутствовать понятие левой и правой чашки, так как направление нужного аудиоканала AirPods Studio зададут сами.