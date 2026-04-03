Главная » Автомобили

Volga представила бизнес-седан C50

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Возрождённый бренд Volga анонсировал седан C50 длиной 4825 мм. Модель оснащается 2‑литровым турбомотором мощностью 150 или 200 л. с. с 7‑ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Среди оснащения: 12-динамиковая аудиосистема, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, светодиодная оптика, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, всех сидений, зеркал и лобового стекла.

Продажи Volga C50 стартуют летом 2026 года, стоимость модели пока не объявлена.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.