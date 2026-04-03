Volga представила бизнес-седан C50

Возрождённый бренд Volga анонсировал седан C50 длиной 4825 мм. Модель оснащается 2‑литровым турбомотором мощностью 150 или 200 л. с. с 7‑ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Среди оснащения: 12-динамиковая аудиосистема, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, светодиодная оптика, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, всех сидений, зеркал и лобового стекла.

Продажи Volga C50 стартуют летом 2026 года, стоимость модели пока не объявлена.