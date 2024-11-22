Водители в РФ будут платить больше за нарушения ПДД с начала 2025 года

С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штраф за непристегнутый ремень безопасности вырастет с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Вождение в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования обойдутся нарушителям в 45 тысяч рублей вместо прежних 30 тысяч.

Кроме того, планируется увеличить штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков. В настоящее время они составляют от 500 до 5 тысяч рублей, а в будущем будут установлены на уровне от 750 до 7,5 тысячи рублей.

Штрафы за причинение лёгкого и среднего вреда здоровью также вырастут: до 3,7–7,5 тысячи рублей за лёгкий вред и до 15–30 тысяч рублей за средний (сейчас — 2,5–5 тысяч и 10–20 тысяч рублей соответственно).

Также изменятся условия оплаты штрафов: водители смогут уплачивать 75% суммы штрафа в течение месяца.