Владельцы стали находить в своих автомобилях скрытые GPS-трекеры

Владельцы автомобилей всё чаще сталкиваются с устройствами, которые были установлены в их машинах дилерами или неизвестными третьими лицами.

Эти тайные трекеры не только могут разряжать аккумулятор автомобиля и мешать его диагностике, но и представлять потенциальную угрозу приватности, поскольку их можно использовать для слежки за владельцами.

Помимо этого, специалисты автосервисов сталкиваются с необычными находками в автомобилях своих клиентов. Люди, оставляя свои машины в сервисных центрах, случайно обнаруживают огнестрельное оружие, наркотики, порнографию и другие странные предметы.

В последние годы техники и владельцы автомобилей по всему миру стали обнаруживать нечто, о чем раньше не подозревали: GPS-трекеры. Эти устройства могут иметь различные формы и способы работы.

Некоторые трекеры работают от батареек, другие подключаются к электрической системе автомобиля, а некоторые настолько маленькие, что их практически невозможно обнаружить.

Более того, эти трекеры не обнаруживаются обычными средствами, например, с помощью мобильных телефонов.

Источник