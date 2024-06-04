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В РФ растет число объявлений о продаже подержанных машин из КНР

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Согласно данным, проанализированным экспертами Авито Авто, весной 2024 года на российском рынке наибольшей популярностью пользовались автомобили китайских производителей Chery и Geely.

В РФ растет число объявлений о продаже подержанных машин из КНР

В категории новых автомобилей китайских марок на платформе Авито Авто количество объявлений о продаже увеличилось на 175,1% по сравнению с предыдущим годом.

Средняя цена на новую китайскую машину составила 3 020 000 рублей. Самой востребованной маркой среди новых автомобилей оказалась Chery, занимая 15,58% доли спроса, за ней следуют Haval, Geely, Changan и OMODA.

В сегменте автомобилей с пробегом китайских производителей предложение выросло на 71,6%. Средняя цена на подержанный автомобиль составила 2 150 000 рублей.

В этой категории самой популярной маркой оказалась Geely, с долей спроса в 24,63%. За ней следуют Chery, LIFAN, LiXiang и Great Wall.

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