В J.D. Power отметили улучшение качества китайских автомобилей

Американское агентство J.D. Power представило результаты исследования удовлетворенности качеством автомобилей в Китае, основанного на опросе 32 тысяч владельцев. Автовладельцы заполнили анкету, в которой отметили все возможные проблемы с автомобилями.

Согласно исследованию, средний показатель жалоб на качество вырос с 204 до 212 случаев на 100 автомобилей. Немецкие премиум-бренды, такие как BMW, Audi и Mercedes, также показали рост числа обращений, составив в среднем 213-215 PP100.

Китайские бренды, такие как Chery, Geely и Changan, показали улучшение: у Chery — 203 PP100, у Geely — 204, у Changan — 207. В массовом сегменте наивысшие оценки получили совместные предприятия, такие как GAC-Honda и GAC-Toyota.

В премиум-сегменте лидирует Porsche с рекордно низким показателем — 192 PP100. Следуют Lexus (207) и Cadillac (211).

Рейтинг J.D. Power помогает определить уровень удовлетворенности владельцев, основываясь на количестве заявленных проблем на 100 опрошенных. Чем ниже показатель, тем меньше претензий у владельца автомобиля.