В ГАИ стали штрафовать водителей за использование радар-детекторов и планшетов

Использование радар-детекторов и других устройств разрешается, но при определенных условиях.

Согласно последним изменениям в списке нарушений, которые вступили в силу прошлой осенью, появились новые условия, запрещающие водителям использовать определенные устройства во время управления транспортным средством.

Одним из наиболее спорных моментов стало размещение гаджетов на лобовых стеклах автомобилей, что было отмечено автовладельцами.

Представитель Госавтоинспекции (ГАИ) ответил на вопрос о штрафах, которые будут назначаться водителям за использование радар-детекторов в автомобиле.

Он объяснил, что радар-детекторы, так же как и другие устройства, могут быть использованы в личных автомобилях. Однако они должны быть правильно установлены, чтобы не мешать обзору водителя во время движения.

Согласно новым правилам, устройства, включая радар-детекторы, видеорегистраторы и планшеты, обычно крепятся на лобовое стекло автомобиля для получения сигнала. Однако запрет на размещение предметов и гаджетов, мешающих обзору водителя, теперь вступил в силу.

Если сотрудник ДПС заметит такое устройство при остановке автомобиля, он имеет право выписать штраф в размере 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 КоАП.

В начале введения новых правил представители государственной службы просто делали замечания владельцам автомобилей, чтобы они переместили устройства. Однако теперь такие штрафы стали обычной практикой.