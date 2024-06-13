Главная » Автомобили

В ГАИ стали штрафовать водителей за использование радар-детекторов и планшетов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 518 Опубликовано

Использование радар-детекторов и других устройств разрешается, но при определенных условиях.

В ГАИ стали штрафовать водителей за использование радар-детекторов и планшетов

Согласно последним изменениям в списке нарушений, которые вступили в силу прошлой осенью, появились новые условия, запрещающие водителям использовать определенные устройства во время управления транспортным средством.

Одним из наиболее спорных моментов стало размещение гаджетов на лобовых стеклах автомобилей, что было отмечено автовладельцами.

Представитель Госавтоинспекции (ГАИ) ответил на вопрос о штрафах, которые будут назначаться водителям за использование радар-детекторов в автомобиле.

Он объяснил, что радар-детекторы, так же как и другие устройства, могут быть использованы в личных автомобилях. Однако они должны быть правильно установлены, чтобы не мешать обзору водителя во время движения.

Согласно новым правилам, устройства, включая радар-детекторы, видеорегистраторы и планшеты, обычно крепятся на лобовое стекло автомобиля для получения сигнала. Однако запрет на размещение предметов и гаджетов, мешающих обзору водителя, теперь вступил в силу.

Если сотрудник ДПС заметит такое устройство при остановке автомобиля, он имеет право выписать штраф в размере 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 КоАП.

В начале введения новых правил представители государственной службы просто делали замечания владельцам автомобилей, чтобы они переместили устройства. Однако теперь такие штрафы стали обычной практикой.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.