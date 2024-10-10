Составлен Топ-15 авто, которые чаще разбиваются «в хлам»

Страховые компании составили список автомобилей, которые в 2024 году чаще всего признаются конструктивно «погибшими» после ДТП. В этом году в «тотальных авариях» преобладают китайские марки, пишет Аutonews.

По информации «Зетта Страхование», в 2023 году аварии происходили в равных долях среди китайских, европейских и японских автомобилей.

Заместитель генерального директора «Абсолют Страхование» Игорь Люкин сообщил, что первое место в антирейтинге занимает грузовик MAN TGX, на который приходится 9% от всех тотальных аварий. На втором месте — Lada Granta (5%).

Также в список попали грузовики DAF XF, Sitrak C7H и DFM GX, на которые приходится 4% от общего числа. Люкин отметил, что высокая стоимость запчастей делает ремонт этих автомобилей невыгодным.

Страховая группа Совкомбанк представила свой список, в который вошли Omoda C5, Kia Rio, Chery Tiggo 7 Pro и другие модели. В 2023 году лидерами были Lada Granta и Kia Rio.

По данным «Абсолют Страхование», доля тотальных убытков за девять месяцев 2024 года составила 3%, что на 1% больше, чем в 2023 году. В Совкомбанке отметили рост числа таких аварий в полтора раза, тогда как в ВСК зафиксировали снижение на 31% по сравнению с прошлым годом. Больше всего серьезных ДТП произошло в январе, феврале и июле.