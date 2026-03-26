Sony и Honda прекратили совместную разработку электромобилей

Японские компании Sony Group Corporation и Honda Motor Co., Ltd. объявили о прекращении работ по совместному проекту электромобилей, реализуемому через их совместное предприятие Sony Honda Mobility (SHM). Проект под брендом Afeela, который предполагал выпуск легковых электрокаров, включая седан Afeela 1 и кроссовер, был официально отменён после многолетней разработки и серии анонсов.

Проект Afeela стартовал в 2022 году с целью объединить опыт Honda в автомобильном производстве и технологические компетенции Sony в области сенсоров, связи и развлечений. Первый прототип — Afeela 1 — планировалось начать производить в 2026 году на заводе Honda в США и продавать его в Северной Америке, а доставки клиентам должны были начаться в середине 2026 года. Автомобиль отличался концепцией интеграции развлекательных функций и систем помощи водителю.

Отмена проекта связана с пересмотром стратегии Honda в отношении электрификации и снижением приоритетов инвестиций в EV‑линейку, что затруднило дальнейшее развитие бренда Afeela. Решение принято после того, как Honda сократила планы по выпуску собственных электрических моделей, что серьёзно повлияло на коммерческую жизнеспособность совместного проекта.

В результате SHM прекращает разработку обеих моделей, и клиенты, оформившие предзаказы, получат возврат средств. Компании пока не анонсировали альтернативные совместные автомобильные проекты, но заявили, что продолжают обсуждать возможные направления деятельности фирмы в будущем.

Решение отменить Afeela отражает более широкие трудности для новых игроков на рынке электромобилей и стратегические изменения в глобальной автомобильной индустрии.