«СберАвто»: Lada Granta стала самым покупаемым авто с пробегом до 1 млн рублей

Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus остаются самыми популярными автомобильными марками с пробегом стоимостью до миллиона рублей среди российских автолюбителей, сообщает компания «СберАвто» со ссылкой на свои данные.

Согласно проведенному исследованию компании «СберАвто» за период март-май 2024 года, в категории автомобилей стоимостью до миллиона рублей самыми популярными среди россиян остаются Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus.

Кроме того, среди автомобилей стоимостью до трех миллионов рублей, наибольшим спросом пользовались подержанные автомобили марок BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Lexus и Volkswagen. В этом ценовом сегменте наиболее востребованными моделями оказались BMW X5, Toyota Land Cruiser и BMW X3.

Исследование также показало, что основной спрос на автомобили с пробегом был в городах Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская область, Республика Башкортостан и Свердловская область.

В Москве наиболее популярными моделями с пробегом оказались Hyundai Solaris и Skoda Octavia, а медианная стоимость таких автомобилей в регионе составила 1,3 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге лидерами продаж подержанных автомобилей стали Ford Kuga, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Средняя стоимость таких автомобилей, приобретаемых онлайн жителями Северной столицы, составила 1,27 миллиона рублей.

В Республике Татарстан наблюдался высокий спрос на автомобили марок KIA, Lada, Renault, Hyundai и Opel. Самыми популярными моделями в регионе оказались KIA Rio, Lada Granta и Lada Vesta, а медианная стоимость подержанных автомобилей составила 1,08 миллиона рублей.

Источник: РИА Новости.