FAW, JAС и Tank оказались самыми дорогими в ремонте среди китайских автомобилей

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, Максим Рязанов, сообщил «Российской газете» о самых дорогих для ремонта моделях китайских автомобилей в России.

Согласно его словам, большинство китайских моделей не требуют значительных затрат на обслуживание, что объясняет их популярность среди российских автолюбителей.

Однако есть и исключения. Например, самыми дорогими в обслуживании оказываются автомобили марки FAW, средний чек на ремонт которых составляет около 200 000 рублей. В 2024 году был зафиксирован максимальный счет в размере более 530 000 рублей.

Также к моделям, требующим значительных затрат на ремонт, относятся китайские автомобили JAС, стоимость ремонта которых превышает 400 000 рублей, а также автомобили марки Tank, требующие более 230 000 рублей на ремонт.

Однако стоит отметить, что эти марки автомобилей не входят в лидеры списка самых аварийных китайских автомобилей, поэтому владельцы этих машин могут быть успокоены этим фактом.