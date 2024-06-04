Модель LADA Vesta установила исторический рекорд продаж

LADA увеличивает продажи и укрепляет свои позиции на российском рынке

LADA продолжает показывать впечатляющий рост продаж на российском автомобильном рынке, демонстрируя стабильность и уверенность. По итогам мая 2024 года, общее количество проданных автомобилей бренда достигло 40 813 единиц, что на 70,7% выше, чем в мае 2023 года.

За первые пять месяцев текущего года продажи LADA выросли до 177 927 автомобилей, что соответствует росту в 53,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особое внимание следует обратить на модель LADA Vesta, которая стала самой успешной моделью бренда в мае. Было продано 15 009 автомобилей, что является новым рекордом продаж для этой модели. За первые пять месяцев было реализовано 51 768 LADA Vesta нового поколения.

LADA Granta также остается востребованной моделью среди покупателей. В мае было продано 18 023 автомобиля (+5,8% к маю прошлого года), а за первые пять месяцев продажи достигли отметки в 82 219 единиц (+1,1% к аналогичному периоду 2023 года).

Классический внедорожник NIVA Legend продолжает привлекать внимание покупателей. Его продажи в мае выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за пять месяцев общий объем продаж составил 19 870 автомобилей (+43,2% к аналогичному периоду 2023 года).

NIVA Travel также показала положительную динамику, с ростом продаж на 14,2% в мае 2024 года и общим объемом продаж в 21 372 автомобиля (+20,2% к пяти месяцам 2023 года).

Коммерческие автомобили LADA также продемонстрировали впечатляющий рост. В мае 2024 года было продано 593 единицы (+111,8% к маю 2023 года), а за первые пять месяцев продажи достигли отметки в 2 475 автомобилей (+83,1% к аналогичному периоду прошлого года).