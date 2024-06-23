Из-за отсутствия комплектующих АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva

АвтоВАЗ, компания, выпускающая автомобили Lada, столкнулась с проблемой нехватки комплектующих для моделей семейства Niva. Из-за этого, временно, некоторые автомобили собираются без заднего привода.

На заводе не хватает комплектующих, поэтому сборочная линия не успевает установить все необходимые детали.

В результате, некоторые автомобили выходят с производства неполными, без заднего привода. Они временно отправляются на отгрузку без некоторых компонентов.

Однако это временное решение. Как только завод получит недостающие компоненты, автомобили будут дооборудованы и приведены в полноценное состояние.