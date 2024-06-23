Главная » Автомобили

Из-за отсутствия комплектующих АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

АвтоВАЗ, компания, выпускающая автомобили Lada, столкнулась с проблемой нехватки комплектующих для моделей семейства Niva. Из-за этого, временно, некоторые автомобили собираются без заднего привода.

На заводе не хватает комплектующих, поэтому сборочная линия не успевает установить все необходимые детали.

В результате, некоторые автомобили выходят с производства неполными, без заднего привода. Они временно отправляются на отгрузку без некоторых компонентов.

Однако это временное решение. Как только завод получит недостающие компоненты, автомобили будут дооборудованы и приведены в полноценное состояние.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.