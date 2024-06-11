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Hyundai анонсировала премьеру нового компактного электрокроссовера Inster

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Hyundai представила тизеры своего нового полностью электрического субкомпактного кроссовера А-класса под названием Inster.

Hyundai анонсировала премьеру нового компактного электрокроссовера Inster

На опубликованных тизер показан силуэт автомобиля и некоторые детали.

На фото видно, что новый Hyundai Inster будет иметь характерные светодиодные дневные ходовые огни и оригинальные задние фары с пиксельной графикой.

Пока технические характеристики этой модели остаются тайной, но известно, что максимальный запас хода составит 355 км по циклу WLTP.

Официальная премьера нового Hyundai Inster запланирована на Международной выставке мобильности в Пусане, которая состоится в конце июня.

Hyundai анонсировала премьеру нового компактного электрокроссовера Inster Hyundai анонсировала премьеру нового компактного электрокроссовера Inster Hyundai анонсировала премьеру нового компактного электрокроссовера Inster Hyundai анонсировала премьеру нового компактного электрокроссовера Inster

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