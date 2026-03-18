BMW представила новый электромобиль i3 с запасом хода до 700 км

Компания представила электромобиль i3, созданный на платформе Neue Klasse. Модель оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 469 лошадиных сил и способна проезжать около 700 километров без подзарядки. Быстрая зарядка позволяет за 10 минут обеспечить запас хода до 400 километров.

Автомобиль также получил систему помощи водителю, которая может временно брать управление на себя, анализируя состояние человека за рулём, включая направление взгляда и положение тела. Производство планируют запустить в августе на заводе в Мюнхене. Ожидаемая стоимость составляет около 5 миллионов рублей.