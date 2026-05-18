BMW Alpina представила первый самостоятельный концепт грантурера с V8

На конкурсе элегантности Villa d’Este на берегу озера Комо состоялась премьера первой самостоятельной модели компании BMW Alpina. Новинка представлена в виде концепта Vision BMW Alpina.

Автомобиль относится к классу грантуреров и отличается крупными габаритами — длина составляет почти 5,2 метра. Дизайн выполнен в фирменной стилистике с характерным «акульим носом», а под капотом установлен двигатель V8.

Технические подробности пока не раскрываются, однако предполагается использование битурбированного мотора S68, который в версии BMW Alpina XB7 Manufaktur развивает 621 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Концепт рассматривается как демонстрация нового направления бренда после перезапуска. Основная идея модели — сочетание высокой мощности и комфорта в духе философии, согласно которой быстрый автомобиль должен оставаться комфортным в управлении.

В качестве основы для будущей серийной версии, как ожидается, будет использована платформа обновлённой BMW 7 Series, от которой концепт также получил элементы интерьера. Выход серийной модели ожидается не ранее 2027 года.

