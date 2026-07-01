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«АвтоВАЗ» вернул климат-контроль в Lada Vesta после обновления

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

«АвтоВАЗ» представил обновленную версию Lada Vesta, в которой вновь появилась система климат-контроля. Она отсутствовала в модели с 2022 года, а теперь вернулась в импортозамещенном исполнении. Как сообщили в компании, система использует данные трех датчиков температуры, а на панели отображаются скорость и направление воздушного потока.

Кроме того, автомобиль получил телематическую систему Connect Старт. С помощью мобильного приложения владельцы смогут удаленно проверять запас топлива, уровень заряда аккумулятора, состояние дверей и багажника, а также просматривать ряд других параметров автомобиля.

Производство обновленной Lada Vesta уже началось. Начало продаж запланировано на август, при этом стоимость новых комплектаций производитель пока не раскрыл.

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