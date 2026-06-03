«АвтоВАЗ» представил обновлённую Lada Niva Legend на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года «АвтоВАЗ» продемонстрировал обновлённую версию внедорожника Lada Niva Legend. Внешний облик модели остался прежним, однако в салоне появились изменения: была переработана центральная консоль, а управление раздаточной коробкой теперь осуществляется одним рычагом вместо двух.

Ожидается, что автомобиль получит 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Этот мотор ранее дебютировал на модели Niva Travel. При этом базовая конструкция кузова Niva Legend продолжает использовать архитектуру, история которой насчитывает почти полвека.