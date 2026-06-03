Главная » Автомобили

«АвтоВАЗ» представил обновлённую Lada Niva Legend на ПМЭФ-2026

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года «АвтоВАЗ» продемонстрировал обновлённую версию внедорожника Lada Niva Legend. Внешний облик модели остался прежним, однако в салоне появились изменения: была переработана центральная консоль, а управление раздаточной коробкой теперь осуществляется одним рычагом вместо двух.

Ожидается, что автомобиль получит 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Этот мотор ранее дебютировал на модели Niva Travel. При этом базовая конструкция кузова Niva Legend продолжает использовать архитектуру, история которой насчитывает почти полвека.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.