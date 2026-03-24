«АвтоВАЗ» представил новую Vesta Sport в двух кузовах

Новая Vesta Sport теперь доступна в кузовах седан и универсал. Автомобиль оснащён 1,8-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. В конструкции обновлённой модели устранены проблемы с клином руля и заменой около двухсот деталей.

Среди оснащения — обогрев руля, ветрового стекла и всех сидений, электростеклоподъёмники на всех дверях, а также 10-дюймовая мультимедийная система с голосовым помощником «Алиса». Стоимость седана начинается от 2 352 000 рублей.

