Автоконцерн Toyota приостановил поставки трех своих моделей

Toyota объявила о временной остановке поставок некоторых своих моделей, включая Yaris Cross, Corolla Axio и Corolla Fielder, в связи с обнаруженными нарушениями и фальсификацией данных.

Акио Тойода, председатель компании, на пресс-конференции отметил, что в ходе тестирования использовались неправильные методы, не соответствующие установленным стандартам.

Ошибки были выявлены в тестах на безопасность для пешеходов и пассажиров, а также в краш-тестах и других испытаниях. Владельцам затронутых автомобилей заверили, что нет проблем, нарушающих законы, и нет необходимости прекращать использование этих автомобилей.

Однако поставки указанных моделей были приостановлены до устранения выявленных нарушений.

Toyota также сообщила, что в некоторых случаях автомобили проходили более сложные тесты, чем требовалось в сертификационных испытаниях.

Ранее стало известно, что не только Toyota, но и другие японские автопроизводители, включая Mazda, Yamaha Engine, Honda Giken Industries и Suzuki, столкнулись с фактами фальсификации результатов тестирования характеристик своих автомобилей.